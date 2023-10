18/10/2023 - 18:00

Caissargues, le 18 octobre 2023

En M€ - Exercice clos le 30 juin 2021-2022 2022-2023 Var Chiffre d'affaires 468,3 508,0 +8,5% EBITDA[1] 95,0 101,6 +5,6% Marge d'EBITDA 20,3% 20,0% Résultat opérationnel courant 38,9 42,8 +10,0% Marge opérationnelle courante 8,3% 8,4% Résultat opérationnel 32,5 36,7 +12,6% Résultat net des activités poursuivies 15,1 16,8 +10,8% Résultat net des activités non poursuivies -0,8 -4,0 Résultat net part du Groupe 13,7 12,0 -12,4%

[1] EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Chiffre d'affaires en hausse de +8,5% à 508,0 M€

Au cours de l'exercice 2022-2023, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 508,0 M€, en hausse de +10,9% retraité des actifs destinés à être cédés (+8,5% en publié), dont +5,0% de croissance organique[2].

Les activités de prestations de santé à domicile, « Respiratoire » (162,1 M€, en hausse de +20,3%) et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » (129,4 M€, en hausse de +19,2%), ont délivré d'excellentes performances avec des croissances organiques de plus de +10%.

L'activité « Maintien à domicile » ressort à 216,5 M€, en hausse de +0,9% malgré une baisse toujours significative des ventes d'équipements de protection individuelle de près de -65% sur l'exercice.

L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 27,3 M€ sur l'exercice.

Rentabilité opérationnelle résiliente et conforme aux objectifs annoncés malgré un contexte inflationniste

Malgré l'impact d'une part, de l'inflation sur la masse salariale et les coûts de l'énergie et d'autre part, de la baisse tarifaire sur la prise en charge de l'apnée du sommeil qui n'avait affecté que 10 mois du précédent exercice, l'EBITDA ressort à 101,6 M€ dépassant pour la première fois le cap des 100 M€, soit une marge d'EBITDA de 20%.

Cette résilience s'explique par la bonne efficience opérationnelle du Groupe, l'accroissement de la part des activités à plus forte technicité et par le développement des activités à l'international.

Grâce à la bonne maîtrise des dotations nettes aux amortissements, le résultat opérationnel courant ressort en hausse de +10%, à 42,8 M€. La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 8,4%, supérieure à l'objectif de 8,3% et en hausse de 10 points de base par rapport à la marge réalisée en 2021-2022.

Le résultat opérationnel s'élève à 36,7 M€. Les charges non courantes intègrent notamment des charges liées aux activités de cessions et acquisitions de 1,9 M€.

Le résultat financier ressort à -13,9 M€ en hausse de 2,4 M€ sous l'impact de la hausse des taux. Sur l'exercice, le taux moyen de la dette financière nette (hors impact de la dette locative) atteint 4,8% contre 2,9% sur 2021-2022.

Le résultat net des activités poursuivies progresse de +10,8% pour atteindre 16,8 M€, après une charge d'impôt de 6,0 M€.

Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de -4,0 M€ dont -4,9 M€ liées à l'arrêt des activités de services non stratégiques adossées à l'offre logicielle de Care Service, et +0,8 M€ lié à la cession de Livramedom en mai 2023.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent en hausse de +86%, à 105,7 M€, résultant notamment d'une capacité d'autofinancement après impôts de 91,0 M€ et d'une nette amélioration du Besoin en Fonds Roulement de 14,6 M€ (dont 4,4 M€ liés aux actifs cédés). Cette évolution du BFR résulte d'un retour à la normale de la facturation et d'un niveau de stocks plus normatif après la hausse ponctuelle enregistrée en 2021-2022.

Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets qui s'élèvent à 52,7 M€.

Sur l'exercice, le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels et après remboursement des dettes locatives/loyers), ressort positif à +38,8 M€, soit une augmentation de plus de 47,5 M€ par rapport à 2021-2022.

Le Groupe a décaissé 22,0 M€ au titre de la croissance externe, liés au paiement des acquisitions 4S-Emed, Probace et Oxystore réalisées sur l'exercice, aux compléments de prix versés sur celles des années précédentes. Le Groupe a, en outre, procédé au rachat de parts minoritaires.

L'endettement net, hors dettes locatives de 76,1 M€, ressort à 314,6 M€ au 30 juin 2023 (vs 322 M€ au 31 décembre 2022) pour des capitaux propres de 88,1 M€. La trésorerie disponible s'élève à 36,7 M€. Le levier financier (dettes financières nettes[3] /EBITDA retraité[4] - hors impact d'IFRS 16) ressort à 3,69 ×, en baisse par rapport au niveau enregistré au 30 juin 2022 et inférieur au niveau de 4,0 autorisé pour le levier au 30 juin 2023.

Le Groupe a obtenu depuis le début de l'exercice de nouveaux financements bancaires à hauteur de 20 M€, dont 15 M€ indexés sur la maturité du crédit syndiqué. Associés à la trésorerie disponible, aux facilités bancaires de court terme et au free cash-flow opérationnel, ils permettent au Groupe de faire face aux échéances de l'exercice en cours, incluant le remboursement des deux tranches d'emprunts obligataires d'un montant total de 49,9 M€.

Le Groupe annonce par ailleurs être en cours de finalisation de l'émission d'une Obligation Relance à hauteur de 26,7 M€, d'une maturité in fine de 8 ans, afin de renforcer sa structure financière sur le long terme.

Perspectives 2023-2024

Portée par le dynamisme des prestations de santé à domicile, la croissance organique devrait rester soutenue sur l'exercice 2023-2024. Le Groupe Bastide confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires de 540 M€ sur le périmètre actuel.

Le contrôle strict des coûts opérationnels combiné à la part grandissante des activités à plus forte technicité dans le chiffre d'affaires devraient permettre au Groupe d'atteindre sur l'exercice 2023-2024 une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023.

La priorité restera portée sur la génération de free cash-flow opérationnel sur l'exercice 2023-2024, résultant à la fois de la croissance attendue de la capacité d'autofinancement, d'une gestion rigoureuse du BFR et d'investissements opérationnels contenus.

La génération de flux de trésorerie sera prioritairement allouée au désendettement du Groupe qui reste toutefois en veille sur des opportunités d'acquisitions en phase avec la stratégie de développement international.

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

EBITDA (M€) 2021-2022 2022-2023 Résultat opérationnel courant 38,9 42,8 - Dotations nettes aux amortissements et provisions 56,1 58,8 = EBITDA 95,0 101,6

Free cash-flow opérationnel (M€) 2021-2022 2022-2023 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 56,9 105,7 - Flux de trésorerie liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -50,6 -52,7 - Remboursement des dettes locatives (IFRS 16) -15,0 -14,2 = Free cash-flow opérationnel -8,7 38,8

[1] EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

[2] Croissance organique calculée à taux de change constants et à périmètre constant, en retraitant 2021-2022 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

[3] incluant une dette comptable de complément de prix futurs de 1,7 M€ et un call/put sur minoritaires de 2,6 M€

[4] EBITDA calculé avant impact IFRS 16 et retraité selon la norme IAS 17