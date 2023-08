30/08/2023 - 18:00

Caissargues, le 30 août 2023

En M€ 2021-2022 publié 2021-2022* retraité 2022-2023 publié Var Chiffre d'affaires 4ème trimestre 126,9 123,4 127,9 +3,6% Chiffre d'affaires annuel 468,4 458,1 508,0 +10,9%

*Chiffre d'affaires retraité des actifs destinés à être cédés

Le Groupe Bastide a poursuivi sa croissance sur le quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 127,9 M€, en hausse de +3,6% et de +1,1% en organique1. Le ralentissement de la croissance sur ce trimestre s'explique par une base de comparaison ponctuellement défavorable liée à des ventes exceptionnelles d'environ 5 M€ enregistrées au 4ème trimestre 2021-2022 avec les collectivités. L'activité « Maintien à Domicile » ressort ainsi à 53,4 M€, en baisse de 8% et de 8,4% en organique incluant également un retour à la normale des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI).

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) restent très dynamiques avec un chiffre d'affaires de 74,5 M€, en hausse de +13,8% et de +9,5% en croissance organique.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 508,0 M€ (+10,9%, dont +5,0% en organique) en ligne avec l'objectif fixé par le Groupe autour de 510 M€. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 27,3 M€ sur cette période. Conformément à la stratégie de développement du Groupe, la part des activités à l'international augmente et atteint près de 18% du chiffre d'affaires (comparé à 16% en 2021-2022).

Répartition du chiffre d'affaires annuel par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 216,5 M€, en hausse de +0,9% (-2,9% en organique) malgré une contraction des ventes d'EPI de -64,6%. Hors EPI, la division est en croissance globale de +5,0% (+1,0% en organique).

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 96,0 M€, en baisse de 5,6% (-6,9% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en baisse organique de 2,4% du fait d'un quatrième trimestre fortement impacté par une base de comparaison ponctuellement très exigeante.

En magasins/internet, le chiffre d'affaires s'établit à 120,5 M€, en hausse de +6,6% (+0,7% en organique). Hors EPI, le segment affiche une croissance organique de +3,9%.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 162,1 M€ en hausse de +20,3% (+11,4% en organique). La dynamique reste toujours très soutenue en France ainsi qu'à l'international notamment en Espagne avec un niveau d'activité record enregistré par Keylab. Les sociétés récemment acquises, Medpro au Canada, Oxystore en Italie et 4SMed en France délivrent également une excellente performance.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 129,4 M€, en hausse de +19,2% (+12,6% en organique). Tous les segments de cette activité restent très dynamiques, notamment les prestations autour du diabète, avec des croissances organiques comprises entre +8% et +22%.

Perspectives 2022-2023 confirmées

Compte tenu de la bonne dynamique de l'activité et de la part croissante des métiers à forte valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires du Groupe, Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'exercice 2022-2023.

Le Groupe Bastide est confiant dans sa capacité à maintenir une croissance organique solide en 2023-2024 et vise ainsi un chiffre d'affaires de 540 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe, pour l'exercice en cours.

L'amélioration du free cash-flow opérationnel et donc le désendettement du Groupe resteront des priorités majeures. La stratégie de croissance externe sélective visant les activités à forte technicité particulièrement à l'international se poursuivra en veillant à ne pas alourdir la structure financière du Groupe.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2021-2022 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2022-2023 le 18 octobre 2023 après bourse

