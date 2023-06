30/06/2023 - 18:00

Caissargues, le 30 juin 2023

Le Groupe Bastide annonce aujourd'hui le départ de Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Adjoint en charge des opérations, qui a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles, avec effet immédiat.

Jean-Claude Brdenk quitte le Groupe, qu'il avait rejoint fin 2021 pour assurer notamment le pilotage opérationnel et le développement des activités internationales du Groupe.

La Direction Générale du Groupe est ainsi resserrée autour de Vincent Bastide, Président Directeur Général qui reprend en direct les attributions de Jean Claude Brdenk et d'Olivier Jourdanney Directeur Général Adjoint. La Direction Générale continuera de s'appuyer sur une équipe de management opérationnel structurée aussi bien en France qu'à l'international.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 le mercredi 30 août 2023 après bourse

