25/04/2023 - 17:35

Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce la publication de la lettre aux actionnaires d'avril 2023. Cette lettre est consultable sur le site internet du Groupe www.bastide-groupe.fr, rubrique investisseurs.

Le Groupe Bastide invite ses actionnaires à s'inscrire sur le lien recevoir les informations du Groupe Bastide pour être destinataire par mail des prochaines lettres aux actionnaires.

Par ailleurs, le Groupe organise le jeudi 11 mai 2023 à 18h sa première visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs individuels. Vincent Bastide, Président Directeur Général, et Olivier Jourdanney, Directeur Général Délégué, présenteront à cette occasion le Groupe, sa stratégie de développement et l'activité des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023.

Lors de cette réunion, les dirigeants répondront ensuite à vos questions que vous pouvez poser en avance par mail à l'adresse bastide@actus.fr ou sur la plateforme « chat » du webinaire pendant le direct.



INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur le lien ci-dessous :



INSCRIPTION AU WEBINAIRE DU GROUPE BASTIDE



LE JEUDI 11 MAI 2023 à 18 H





Les détails de connexion vous seront communiqués après inscription.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023 le 10 mai 2023 après bourse

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).