15/02/2023 - 18:00

Caissargues, le 15 février 2023

En M€ 2021-2022 publié 2021-2022* retraité 2022-2023 publié Var Chiffre d'affaires 1er trimestre 108,1 106,3 119,6 + 12,5% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 114,9 112,4 129,9 + 15,6% Chiffre d'affaires semestriel 223,0 218,7 249,5 + 14,1%

*Chiffre d'affaires retraité de Livramedom

Le Groupe Bastide annonce être en cours de cession de la filiale Livramedom, spécialisée en stomathérapie, à son fondateur et manager à la suite de divergences stratégiques. Livramedom, déficitaire, ne présentait plus de potentiel stratégique et de création de valeur à court et moyen termes. Par application de la norme IFRS 5, Livramedom est désormais considéré comme un actif destiné à être cédé et n'est plus consolidé dans le chiffre d'affaires. Pour une meilleure comparabilité, le chiffre d'affaires 2021-2022 est retraité en conséquence.

Le Groupe Bastide a poursuivi sa forte croissance au deuxième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 129,9 M€, en hausse de +15,6% (+5,7% en organique1). Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 74,3 M€, en hausse de +22,9% (+11,0% en croissance organique). L'activité « Maintien à Domicile » ressort à 55,6 M€, en hausse de 7,1% (-0,6% en croissance organique). Hors EPI (Equipements de Protection Individuelle), la croissance de l'activité « Maintien à Domicile » ressort à 10,6%.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 249,5 M€ (+14,1%, dont +5,0% en organique). La contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an s'élève à 18,2 M€ sur le premier semestre.



Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 107,9 M€, en hausse de +5,6% (-1,4% en organique) malgré une contraction des ventes d'EPI de -55,7%. Hors EPI, le pôle est en croissance globale de +10,5% (+2,8 % en organique).

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 48,3 M€, en baisse de -0,9% (-2,0% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance organique de +3,6% témoignant de la résilience de l'activité dans ce secteur.

En magasins/internet, le chiffre d'affaires s'établit à 59,7 M€, en hausse de +11,6% (-1,0% en organique). Hors EPI, le segment affiche une croissance organique de +2,1%. Sur le semestre, l'activité bénéficie de la contribution de la société Distrimed, consolidée depuis le 1er décembre 2021.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 79,5 M€ en hausse de +23,7% (+10,3% en organique). Cette excellente performance s'appuie sur une dynamique toujours très soutenue en France qui compense largement l'impact de la baisse tarifaire en vigueur depuis le 1er septembre 2021 sur la prise en charge de l'apnée du sommeil (2 mois d'activité impactés sur le 1er semestre 2022-2023). L'activité reste toujours bien orientée à l'international notamment en Espagne. Enfin, la politique active de croissance externe bénéficie à l'activité avec une très bonne performance de la société canadienne Medpro consolidée depuis le 1er février 2022, de la société Oxystore consolidée depuis le 1er juillet 2022 et la première contribution de la société 4Smed consolidée depuis le 1er octobre 2022.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 62,0 M€, en hausse de +18,7% (+11,1% en organique). Tous les segments de cette activité restent extrêmement dynamiques avec des croissances organiques comprises entre 8% et 18%. La croissance de l'activité bénéficie d'une base de comparaison moins exigeante sur l'activité diabète et de la première contribution de la société Probace sur le segment Nutrition-Perfusion, consolidée depuis le 1er octobre 2022.

Au total, les activités à l'international augmentent conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais plus de 18,4% du chiffre d'affaires (vs 16,3% au premier semestre 2021-2022).



Perspectives 2022-2023 confirmées

Compte tenu de la cession en cours de Livramedom, le Groupe ajuste mécaniquement son objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 510 M€ pour l'année 2022-2023. L'objectif de marge opérationnelle courante reste inchangé à plus de 8,3%.

Le Groupe Bastide poursuivra sa politique d'acquisitions ciblées visant à accroître la part des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée ainsi que l'international. En parallèle, le désendettement du Groupe reste une priorité de l'exercice 2022-2023 avec une amélioration attendue du flux de trésorerie opérationnel.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Résultat semestriel 2022-2023 le mercredi 22 mars 2023 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2021-2022 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois



