18/07/2022 - 18:00

Caissargues, le 18 juillet 2022

Le Groupe Bastide annonce l'acquisition de la majorité du capital de la société Oxystore basée en Italie près de Milan. Oxystore est spécialisée dans le diagnostic à domicile et la vente en ligne de matériels d'oxygénothérapie et d'apnée du sommeil à destination des particuliers. Elle propose en outre des services d'accompagnement et de suivi du patient dans sa thérapie à domicile.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 M€ avec une marge opérationnelle supérieure aux standards du Groupe. Oxystore est principalement présent en Italie mais également en Suisse et en Espagne où elle viendra compléter l'offre des filiales du Groupe déjà présentes dans ces pays.

L'intégration d'Oxystore dans le Groupe Bastide lui permettra d'améliorer l'efficacité de sa chaine d'approvisionnement et de bénéficier de meilleures conditions d'achat pour accélérer son développement européen. Avec cette opération, le Groupe Bastide étend sa couverture géographique en Europe et accède à l'Italie, un pays à fort potentiel démographique. En se positionnant sur un segment directement financé par le patient ou par sa complémentaire santé, le Groupe poursuit en outre sa stratégie de réduction du risque règlementaire.

Le paiement sera réalisé en numéraire incluant des composantes différées et assurera une présence du fondateur d'Oxystore sur le long terme. Oxystore sera consolidée à compter du 1er juillet 2022.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Chiffre d'affaires annuel 2021-2022 le mercredi 31 août après bourse

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 6 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).