12/05/2022 - 18:15

Caissargues, le 12 mai 2022

En K€ 2020-2021 2021-2022 Var Chiffre d'affaires 3ème trimestre 111 669 118 446 + 6,1% Chiffre d'affaires 9 mois 333 033 341 491 +2,5%

Le Groupe Bastide réalise un troisième trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 118,5 M€ en hausse de +6,1%, en accélération par rapport aux trimestres précédents.

Cette performance a bénéficié notamment de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 10,9 M€. A périmètre comparable1, le recul est de -3,8%, en raison du retour progressif à la normale des ventes d'équipements à la personne (EPI) dans l'activité « Maintien à Domicile » après la très forte demande enregistrée pendant la crise sanitaire. Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) poursuivent leur croissance et sont majoritaires dans le chiffre d'affaires à plus de 54%.

Cette accélération trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 341,5 M€, soit une hausse de +2,5% depuis le début de l'exercice (-3,3% en organique).

Répartition du chiffre d'affaires 9 mois par métiers

Maintien à domicile : Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 155,6 M€, en recul de -11,8% (-13,8% en organique). Cette évolution s'explique uniquement par la contraction des ventes d'EPI en sortie de crise sanitaire (-81,6%). Hors EPI, le pôle est en croissance de +9,5%.

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 70,5 M€, en baisse de -16,3% (-16,5% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance de +11,9% témoignant de la bonne dynamique et de la résilience de l'activité dans ce secteur, y compris auprès des établissements privés.

, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 70,5 M€, en baisse de -16,3% (-16,5% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance de +11,9% témoignant de la bonne dynamique et de la résilience de l'activité dans ce secteur, y compris auprès des établissements privés. En magasins/internet, le chiffre d'affaires s'établit à 85,1 M€, en recul de -7,8% (-11,3% en organique). Hors EPI, l'évolution est de +7,5%. Le Groupe poursuit le développement de son activité dans les magasins et accélère son développement e-commerce avec notamment la contribution de la société Distrimed acquise fin 2021.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 98,3 M€ en hausse de +18,2% (+10,6% en organique). Cette performance dynamique s'appuie sur des gains importants de parts de marché qui compensent largement l'impact de la baisse tarifaire significative en France sur la prise en charge de l'apnée du sommeil. Le Groupe enregistre également en Espagne et en Angleterre des croissances organiques solides et bénéficie par ailleurs de la première contribution de la société canadienne Medpro acquise en février 2022 à hauteur de 1,5 M€.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 87,6 M€, en hausse de +19,4%, dont +6,4% en organique. Tous les segments de cette activité sont en croissance organique, à un niveau globalement homogène compris entre 5% et 8%. Cette bonne orientation confirme les prises de parts de marché du Groupe dans ce domaine.

Perspectives 2021-2022 confirmées

Le Groupe poursuit son plan de marche et confirme son objectif d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 460 M€ avec un objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3%.

La base de comparaison exigeante sur l'activité « Maintien à Domicile » liée au surcroît d'activité générée pendant la crise sanitaire va commencer à s'estomper, ce qui devrait permettre un retour progressif à la croissance organique à l'échelle du Groupe dans les prochains trimestres.

Le Groupe Bastide confirme également sa stratégie de croissance axée sur le développement prioritaire des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée, aussi bien en France qu'à l'international. Des opportunités de croissance externe continuent d'être activement étudiées dans cette optique afin de renforcer les positions du Groupe.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d'affaires annuel 2021-2022 le mercredi 31 août après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

La reprise de cotation aura lieu le 13 mai 2022 à l'ouverture des marchés. La cotation a été suspendue aujourd'hui afin de préserver l'équité de l'information pour tous les investisseurs.

