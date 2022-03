22/03/2022 - 20:15

Activité très solide malgré un effet de base adverse

Marge opérationnelle courante de 8,4%

Reprise d'une politique de croissance externe active

Caissargues, le 22 mars 2022 - 17h45 CET – Bastide Le Confort Médical (Euronext Paris Compartiment B : BLC, FR0000035370), spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce ses résultats pour le premier semestre 2021/2022.

en k€ - Normes IFRS S1 2021-2022 S1 2020-2021 Évolution Chiffre d'affaires 223,1 221,7 +0,6% EBITDA 46,8 43,6 +7,4% Marge d'EBITDA 21,0% 19,7% +1,3pt Résultat opérationnel courant 18,7 18,8 -0,4% Marge opérationnelle courante 8,4% 8,5% -0,1 pt Résultat opérationnel 14,9 13,9 +7,6% Résultat net 5,9 6,2 -6,2%

Vincent Bastide, Président-Directeur Général du Groupe BASTIDE déclare : « Nous sommes parvenus au cours de ce 1er semestre à compenser la baisse des ventes en MAD, conséquence anticipée de la normalisation du contexte sanitaire grâce à une dynamique soutenue sur presque tous nos métiers. Au-delà des chiffres, nous avons franchi plusieurs étapes dans la mise en place de notre stratégie comme la consolidation de notre structure financière ou la reprise d'une politique de croissane externe active. Ce début d'exercice illustre ainsi notre capacité à exécuter notre stratégie articulée autour de 3 axes : renforcer la part des métiers à forte technicité ; accélérer notre internationalisation et diversifier notre risque tarifaire avec une part plus importante des modèles privés dans notre volume d'affaires. »

Solide performance malgré l'impact de la normalisation de la crise sanitaire sur les ventes d'équipements de protection

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/2022 s'affiche en très légère progression de près de +1% à 223,1 M€, la forte dynamique de l'activité étant parvenue à compenser le repli mécanique des équipements de protection individuelle (EPI) après une envolée des ventes au S1 2020-2021 liée à la crise sanitaire.

L'activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 100,9 M€, en repli attendu de 15% en comparaison d'un 1er semestre 2020/2021 qui avait bénéficié de la vente des EPI. Retraitée de cet effet EPI, l'activité « MAD » a progressé de +6%.

L'activité « Prestation de Soins à Domicile » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 122,2 M€, en croissance soutenue de +19,6% en comparaison du S1 2020/2021, portée à la fois par la poursuite d'une croissance soutenue en « Respiratoire » (+20% en données publiées et +14% en organique) et la progression de +19% des ventes de l'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » dont +8% en organique.

Un mix d'activité favorable à la marge brute et à l'EBITDA

L'évolution du mix d'activité permet à la marge brute de gagner plus de 3 points et de dépasser les 65% du chiffre d'affaires. Elle entraîne également une diminution des achats consommés de -8% alors que les charges externes s'établissent également en recul de -1,8% grâce à un modèle d'absorption des charges fixes qui progressent moins rapidement que les ventes. L'EBITDA est ainsi en hausse de +7% à 46,8 M€, soit une marge de 21,0% en augmentation de plus de 1,5 point. Le résultat opérationnel courant est stable à 18,7 M€, en raison d'un accroissement des dotations aux amortissements, conséquence des investissements réalisés lors des exercices précédents. Le résultat opérationnel atteint 14,9 M€ (+7% vs S1 2020-2021) et le résultat net 5,9 M€ (-6%).

Une structure financière consolidée

Le Groupe a généré des flux d'exploitation de 35,5 M€ grâce à une capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l'endettement financier en hausse de +16 % à 45,5 M€. Le cash généré est ainsi largement supérieur aux investissements opérationnels et a contribué au financement des acquisitions qui conduisent à un décaissement de 24,5 M€ sur la période.

En parallèle, le Groupe a procédé à une opération de refinancement à travers le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué. La maturité des tranches du contrat de crédits, initialement fixée à juillet 2022, est désormais de 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs. Le montant de la 1ère tranche amortissable est fixé à 25 M€ et celui de la seconde tranche remboursable in fine s'élève à 170 M€ contre 50 M€ auparavant.

La marge appliquée à ces facilités de crédit sera fonction du ratio de levier du Groupe, mais également du respect d'indicateurs RSE définis à partir des piliers de la stratégie du Groupe Bastide en matière d'ESG.

Au 31 décembre 2021, le groupe Bastide peut s'appuyer sur une trésorerie disponible d'environ 29 millions d'euros et respecte largement son covenant avec un ratio dette nette/EBITDA[1] inférieur à 2,8.

Reprise d'une politique active d'acquisitions

Fort de son opération de refinancement, Bastide Groupe a repris une politique de croissance externe active afin d'accroître la partie digitale de son activité et son volume d'affaires dans ses métiers à plus forte valeur ajoutée.

Il s'est ainsi renforcé en France avec l'acquisition de la société Maxicare, spécialiste de la prise en charge globale des patients sous perfusion, chimiothérapie et support nutritionnel représentant 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et de Distrimed, numéro 2 français de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros en année pleine. A l'international, le Groupe s'est ouvert les portes du marché nord-américain avec le rachat de Medpro Respiratory Care, un opérateur majeur de l'assistance respiratoire au Canada qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros en 2020. L'ensemble des acquisitions réalisées depuis le début du semestre sont relutives.

Perspectives 2021-2022

à l'issue de son premier semestre 2021/2022, le Groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 460 M€ sur une base organique avec un objectif de marge opérationnelle d'au moins 8,3%.

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe BASTIDE est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 6 pays, BASTIDE développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. BASTIDE est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

