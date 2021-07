08/07/2021 - 18:00

Le Groupe Bastide annonce ce jour une recomposition de son Conseil d'Administration et la nomination de Vincent Bastide en tant que Président Directeur Général.

Suite à la sortie des fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion du capital de la SIB, la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide, Bpi Investissement, Mme Laurence Branthomme et Mme Véronique Chabernaud ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs.

Lors de sa réunion du 8 juillet 2021, le Conseil d'Administration a coopté Mme Julie Caredda, Mr Robert Fabrega et Mme Kelly Guichard en tant qu'administrateurs indépendants, pour la durée restant à courir des mandats respectifs des administrateurs démissionnaires.

Au cours de cette même séance, Mr Guy Bastide, Président du Conseil a également annoncé sa démission de son mandat d'administrateur dans une logique de transmission familiale prévue de longue date.

Vincent Bastide, auparavant Directeur Général Adjoint, a été nommé Président Directeur Général en séance par le conseil d'Administration désormais composé de 6 administrateurs, dont 4 administrateurs indépendants et 1 représentant des salariés.

« C'était le moment pour moi de transmettre à Vincent la gouvernance du Groupe, dernière étape de notre processus de transmission familiale engagé depuis plusieurs années. » indique Guy Bastide. « Vincent a su transformer le Groupe à la fois sur le plan stratégique mais aussi sur le plan géographique au cours des dernières années, renforçant ainsi notre place parmi les leaders de nos marchés. Notre Groupe dispose de tous les atouts pour poursuivre ce développement dynamique dans l'avenir ».

« Cette évolution au sein du Conseil s'inscrit dans la continuité pour notre Groupe fondé par Guy Bastide, qui délivre une croissance continue et rentable depuis de longues années. Il était également important de renforcer notre expertise financière et métier au sein du Conseil avec l'arrivée des nouveaux administrateurs indépendants, afin d'accompagner nos fortes ambitions de croissance et de création de valeur en France et en Europe au cours des prochaines années » précise Vincent Bastide.

Lors de cette séance, le Conseil d'Administration a également pris la décision de renoncer au projet de transfert de sa cotation sur Euronext Growth et restera donc coté sur le marché réglementé Euronext à Paris, plus adapté aux ambitions de croissance du Groupe sur le moyen terme.

Biographie Administrateurs

Julie Caredda

Julie Caredda a travaillé pendant plus de 20 ans au sein du cabinet KPMG où elle a développé une double expertise en Audit et Conseil en digital et nouvelles technologies. Elle a accompagné des entreprises dans la définition et la mise en place de leur stratégie pour augmenter la croissance, réduire les coûts et/ou mieux gérer les risques de leurs activités grâce aux nouvelles technologies dans plusieurs secteurs (Assurance, Banque, Biens de consommation et Distribution, Énergie, Life sciences, Technologies et Transport).

Robert Fabrega

Robert Fabrega, diplômé d'expertise comptable, a fondé et dirigé durant 39 ans un cabinet d'expertise comptable d'audit indépendant. Durant cette carrière il a pu accompagner plusieurs sociétés de croissance de la région Occitanie, certaines étant cotées. Enseignant à l'Université de Montpellier 1, il a en outre occupé différentes fonctions au sein des ordres professionnels, dont celui de Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes.

Kelly Guichard

Médecin psychiatre, le Dr. Kelly Guichard est diplômée de Neurosciences cliniques et de neurosciences intégratives. Elle est spécialisée dans les pathologies autour du sommeil et exerce actuellement au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux en qualité de Praticien Attaché au « Centre de référence des hypersomnies rares ». Le Dr Kelly Guichard exerce aussi en qualité de médecin du sommeil en clinique privée. Elle est également administrateur au sein de l'entreprise Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.

