26/05/2021 - 18:00

Nîmes le 26 mai 2021

Le projet annoncé le 29 avril 2021 de sortie du capital de la SIB, la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide à hauteur de 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote, des fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion a été réalisé ce jour.

A la suite du rachat par la SIB de l'intégralité des actions SIB détenues par les fonds gérés par Bpifrance Investissement (21,69% du capital de SIB) et Irdi Soridec Gestion (3,67% du capital de SIB) suivi de leur annulation, les fonds gérés par Bpifrance Investissement et Irdi Soridec Gestion ne détiennent plus aucune action de la SIB et ne font ainsi plus partie du concert familial.

Bpifrance Investissement a, par ailleurs, démissionné de son mandat d'administrateur de la société Bastide Le Confort Médical à compter de ce jour.

L'opération n'a eu aucune conséquence sur la répartition du capital et le contrôle du Groupe Bastide, l'actionnariat de la Financière BGV, la holding qui contrôle la SIB, étant inchangé.

A propos du Groupe Bastide

Le Groupe BASTIDE, créé en 1977 par Guy BASTIDE, est aujourd'hui l'un des leaders français des prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Fédérateur sur ses marchés, le Groupe a développé une offre complète, unique sur le marché, couvrant à la fois le Maintien à Domicile (49% du chiffre d'affaires), que ce soit en collectivités ou chez le patient, l'Assistance-Respiratoire (26% du chiffre d'affaires) ou la Nutrition-Perfusion-Stomathérapie (25% du chiffre d'affaires). Également présent en Belgique, au Royaume Uni et en Suisse, le Groupe a réalisé en 2019-2020 un chiffre d'affaires de 382,7 M€ en croissance de 14%.

Contact Groupe Bastide

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney au +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 Analystes-Investisseurs

Nicolas Bouchez 01 53 67 36 74 Presse – Médias