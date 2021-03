25/03/2021 - 18:00

En K€ S1 2019-2020 S1 2020-2021 Var Chiffre d'affaires 176 642 221 667 +25,5% EBITDA1 38 634 43 567 +12,8% Marge d'EBITDA 21,9% 19,7% Résultat opérationnel courant 15 699 18 768 +19,5% Marge opérationnelle courante 8,9% 8,5% Résultat opérationnel 14 040 13 867 -1,2% Résultat net 6 533 6 253 -4,3%

1 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Au cours du premier semestre 2020-2021, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 221,7 M€, en croissance de +25,5%, dont +22,7% en organique2.

L'activité « Maintien à Domicile » a tiré la croissance avec une hausse de +40,9% (+39,3% en organique), continuant d'enregistrer un surcroît d'activité lié au contexte sanitaire sur les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle (EPI) auprès de ses différents débouchés, collectivités, magasins et e-commerce. Les activités « Respiratoire » et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affichent des croissances solides (respectivement +12% et +10%), et surperforment toujours le marché.

Durant l'exercice, le Groupe a poursuivi le développement de son réseau de franchises qui atteint désormais 95 magasins, se rapprochant de l'objectif de 120 franchises à court terme.

Marge opérationnelle courante : 8,5% en ligne avec les anticipations

L'évolution du mix produit, avec une part plus importante des ventes de dispositifs médicaux et des EPI, impacte logiquement la marge brute, qui ressort à 61,4%, en baisse de 4 points. L'impact du mix est cependant faible sur la marge opérationnelle courante, les charges opérationnelles additionnelles liées à ces ventes étant très réduites.

L'EBITDA progresse ainsi sensiblement à 43,6 M€, représentant près de 20% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant semestriel est également en hausse significative de +19,5%, à 18,8 M€. La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 8,5% parfaitement en ligne avec les anticipations. L'impact sur le semestre de la mise en œuvre des nouveaux contrats d'exploitation au Royaume Uni est de -0,8 point sur la MOC. Le Groupe entre en effet dans un nouveau cycle de retour sur investissement sur ces contrats de 7 ans, extensible à 10 ans, avec une marge opérationnelle courante plus faible au démarrage, qui devrait progresser année après année.

Le résultat opérationnel est quasi stable à 13,9 M€, pénalisé par diverses charges non courantes ponctuelles à hauteur de 4,9 M€, dont 2,8 M€ de charges liées au renouvellement et au lancement de nouveaux contrats au Royaume-Uni et 2,1 M€ de frais de restructuration et charges diverses.

Après comptabilisation des frais financiers pour -4,5 M€ et des impôts, le résultat net est en léger recul à 6,3 M€.

Structure financière maitrisée

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 33,7 M€, en hausse de 7,2 M€ grâce à une bonne maitrise du BFR dont la hausse s'est limitée à 1,9 M€, en raison notamment de la baisse des stocks par rapport au 30 juin 2020. Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets du premier semestre qui s'élèvent à 24,7 M€, dont 3,0 M€ d'investissements additionnels de matériels pour le lancement de la nouvelle région au Royaume-Uni.

L'excédent de cash-flow a participé au financement de la croissance externe (7,6 M€ net pour les 5 acquisitions réalisées sur le semestre), au paiement de compléments de prix (2,6 M€) et au rachat de minoritaires dans la société Experf (4,7 M€).

L'endettement net, hors dettes locatives de 86,1 M€, ressort à 230,1 M€ au 31 décembre 2020 pour des capitaux propres de 77,9 M€. La trésorerie disponible reste élevée à 36,6 M€. Le Groupe continue de maîtriser parfaitement son levier financier (dettes financières nettes3 /EBITDA annualisé – hors impact d'IFRS 16), qui se situe légèrement en dessous de 3 (pour 3,5 autorisé par les covenants attachés au crédit syndiqué).

Perspectives confirmées

Les résultats semestriels sont en phase avec le plan de marche et les objectifs annuels. Le Groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 430 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe, et une marge opérationnelle courante d'environ 8,5%.

L'activité continue d'être bien orientée actuellement dans toutes les Divisions, confirmant la solidité de ses prises de parts de marché récentes et le dynamisme commercial du Groupe. Des discussions sont en cours autour d'un projet de baisse tarifaire sur l'apnée du sommeil. Le Groupe n'anticipe pas d'impact significatif sur l'exercice en cours.

Des opérations de croissance externe, de petite taille, continuent d'être étudiées afin de renforcer les positions sur ses métiers à plus forte technicité. Le Groupe vient ainsi de finaliser en Espagne sa troisième opération en un an, avec l'acquisition de la société spécialisée en Respiratoire Airmedical Products (CA de près de 1,5 M€), confirmant son ambition d'y développer progressivement l'ensemble de ses offres.

2 Croissance organique calculée en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2019-2020 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés.

3 incluant les compléments de prix de 7,3 M€

