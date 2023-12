18/12/2023 - 18:35

Bassac

Acquisition du solde du capital de Maisons Baijot

Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2023

La société Bassac annonce avoir signé un protocole portant sur l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale Jacques, au plus tard le 31 janvier 2024, de 45% du capital de la société de droit belge HLDB, société de tête du Groupe Maisons Baijot. Cette participation est aujourd'hui détenue par Monsieur Dany Baijot.

Depuis le 30 septembre 2022, Bassac détient indirectement, par l'intermédiaire de Jacques, 55% des actions de HLDB.

Créé il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot, le Groupe Maisons Baijot est spécialisé dans la construction de maisons individuelles en Wallonie, et a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

____________________________________________________________________________

Bassac

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique.

Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société www.bassac.fr.

L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" – ISIN : FR0004023208).