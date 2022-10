02/10/2022 - 22:45

Bassac

Boulogne-Billancourt, VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Finalisation de l'acquisition de 55% du capital de Maisons Baijot

Bassac a finalisé l'acquisition le 30 septembre 2022 de 55% du capital de Maisons Baijot.

Créée il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot et dirigée par Dany Baijot, la société est spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie, et a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

Dany Baijot demeure associé à hauteur de 45% et poursuivra ses missions de direction journalière au sein de Maisons Baijot.

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.

