28/07/2022 - 19:10

Communiqué de Presse

Boulogne-Billancourt, jeudi 28 juillet 2022 - La société Bassac communique aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2022.

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu ce jour. Les travaux d'examen limité des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

Bassac - Résultats au 30 juin 2022

En millions d'euros S1 2022

consolidé S1 2021

pro forma* Variation 2022/2021 proforma S1 2021

publié Chiffre d'affaires (HT) 579 678 -14,7% 481 Réservations (TTC) 834 944 -11,7% 674 S1 2022

consolidé 31/12/2021 pro forma* Variation 2022/2021 proforma 31/12/2021 publié Carnet de commandes (HT) 2 078 1 950 +6,6% 1 950 Portefeuille foncier (HT) 8 380 8 105 +3,4% 8 105

(*) pro forma des indicateurs de Marignan, comme si la société avait été consolidée par la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2021. Bassac avait acquis la totalité des titres Bayard Holding (société d'acquisition de Marignan) et pris le contrôle de la structure le 13 août 2021, la société est donc consolidée par la méthode d'intégration globale depuis cette date.

Actualité de la société

Bassac a signé le 13 juillet 2022 un contrat d'acquisition portant sur 55% du capital de Maisons Baijot.

Créée il y a plus de 35 ans par Joseph Baijot et dirigée par Dany Baijot, la société est spécialisée dans la construction de maisons en Wallonie, et a développé plus récemment une activité de promotion de maisons et d'appartements.

L'acquisition est effectuée auprès de la famille dirigeante, et devrait être finalisée au 3ème trimestre 2022.

Maisons Baijot a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 65m€ et un niveau de marge remarquable pour son secteur.

Chiffre d'affaires

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, au montant total des ventes signées par-devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac diminue de 15% à périmètre comparable et s'élève à 579 millions d'euros.

En millions d'euros (HT) S1 2022 S1 2021 proforma (*) Variation France - Les Nouveaux Constructeurs 300 343 -13% France - Marignan 152 198 -23% Espagne - Premier 33 64 -49% Allemagne - Concept Bau 46 29 58% Promotion immobilière 531 634 -16% Garages - ZAPF 47 44 8% France - Foncière Main Street 1 na - Total 579 678 -15%

(*) pro forma des indicateurs de Marignan, comme si la société avait été consolidée par la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2021.

En France,

le chiffre d'affaires dégagé par Les Nouveaux Constructeurs est en baisse de 13% du fait d'un nombre de signatures d'actes notariés en baisse de 3%, et d'une production technique en baisse de 7% par rapport à celle du premier semestre 2021. Le prix unitaire moyen diminue lui aussi.

est en baisse de 13% du fait d'un nombre de signatures d'actes notariés en baisse de 3%, et d'une production technique en baisse de 7% par rapport à celle du premier semestre 2021. Le prix unitaire moyen diminue lui aussi. le chiffre d'affaires dégagé par Marignan est lui en baisse de 23%, pour des raisons comparables à celle de LNC, mais aussi à cause du décalage au 2 nd semestre 2022 de signatures de ventes en bloc.

est lui en baisse de 23%, pour des raisons comparables à celle de LNC, mais aussi à cause du décalage au 2 semestre 2022 de signatures de ventes en bloc. La foncière Main Street, qui développe et gère des actifs de commerce principalement en pied d'immeuble dégage au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 1m€, constitué des loyers perçus.

En Espagne, le chiffre d'affaires - reconnu à la livraison - s'inscrit à 33 millions d'euros, contre 64 millions d'euros au premier semestre 2021. Cette forte diminution est due à un calendrier de livraisons nettement moins favorable au premier semestre 2022 pour les opérations consolidées en intégration globale. Ce chiffre d'affaires correspond en effet à la livraison de 132 logements au premier semestre 2022 contre 215 au premier semestre 2021.

En A llemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 46 millions d'euros, contre 29 millions d'euros au premier semestre 2021. Cette augmentation est liée notamment au lancement d'un important programme de logements à Munich.

Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 47 millions d'euros, en progression de 8%. Cette croissance du chiffre d'affaires traduit principalement les augmentations de prix de ventes décidées au cours de l'année 2021 afin d'amortir l'impact de la hausse du coût des matières premières.

Activité commerciale

Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Le montant total des réservations s'élève à 834 millions d'euros TTC au premier semestre 2022, en baisse de 12% par rapport à 2021, à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan sur 6 mois en 2022 et en 2021).

Au cours du premier semestre 2022, les réservations ont porté sur 2 890 lots, contre 3 311 sur la même période en 2021 (intégrant les réservations de Marignan), soit -13% en volume. Cette baisse s'explique pour l'essentiel par une diminution des rythmes de commercialisation.

Montant des réservations

En millions d'euros (TTC) S1 2022 S1 2021

proforma (*) Variation France - Les Nouveaux Constructeurs 479 528 -9% France - Marignan 248 270 -8% Espagne - Premier 81 91 -11% Allemagne - Concept Bau 26 55 -53% Total 834 944 -12%

(*) pro forma des indicateurs de Marignan, comme si la société avait été consolidée par la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2021

En France,

Chez Les Nouveaux Constructeurs , les réservations en immobilier résidentiel s'inscrivent à 474 millions d'euros TTC, représentant 1 774 logements, contre 507 millions d'euros TTC et 1855 logements en 2021, soit une baisse de 7% en valeur et de 4% en volume. En volume, les ventes aux particuliers représentent 81% des réservations, le solde de 19% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Les réservations en immobilier d'entreprise et tertiaire s'élèvent à 5m€.

, les réservations en immobilier résidentiel s'inscrivent à 474 millions d'euros TTC, représentant 1 774 logements, contre 507 millions d'euros TTC et 1855 logements en 2021, soit une baisse de 7% en valeur et de 4% en volume. En volume, les ventes aux particuliers représentent 81% des réservations, le solde de 19% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Les réservations en immobilier d'entreprise et tertiaire s'élèvent à 5m€. Chez Marignan, les réservations pro forma s'inscrivent à 248 millions d'euros TTC, représentant 863 lots, contre 270 millions d'euros TTC et 1 053 lots en 2021, soit une baisse de 8% en valeur et de 18% en volume. Les ventes aux particuliers représentent 90% des réservations, le solde de 10% étant constitué des ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux.

En Espagne, les réservations s'élèvent à 81 millions d'euros, soit 209 unités vendues, contre 91 millions d'euros et 267 unités en 2021.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 26 millions d'euros, soit 32 unités vendues, contre 55 millions d'euros et 74 unités en 2021. Cette baisse des ventes s'explique par la baisse des rythmes de commercialisation.

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par-devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au carnet de commandes.

Pour l'activité Garages, le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires des garages réservés et non livrés.

Au 30 juin 2022, le carnet de commandes s'élève à 2 078 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport au 31 décembre 2021 à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan).

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité, indicateur en hausse par rapport à son niveau de fin 2021.

Carnet de commandes

En millions d'euros (HT) 30-06-2022 31-12-2021 Variation France - Les Nouveaux Constructeurs 1?042 980 6% France - Marignan 634 568 12% Espagne - Premier 263 250 5% Allemagne - Concept Bau 52 76 -32% Promotion immobilière 1 991 1 874 6% Garages - ZAPF 87 76 15% Total 2 078 1 950 7%

(*) pro forma des indicateurs de Marignan, comme si la société avait été consolidée par la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2021

En France, le carnet de commandes Les Nouveaux Constructeurs augmente de 6% à 1 042 millions d'euros, malgré le recul des réservations, du fait d'un nombre moins important de signatures au premier semestre 2022 par rapport au deuxième semestre 2021.

Chez Marignan, le carnet de commandes est en hausse de 12%.

En Espagne, le carnet de commandes de Premier s'établit à 263 millions d'euros, en augmentation de 5%. Ce montant correspond à 895 logements réservés et non livrés, le chiffre d'affaires étant reconnu à la livraison.

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 52 millions d'euros en diminution de 32%, du fait de la baisse des réservations sur la période.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 87 millions d'euros, représentant 11.636 garages à livrer. Il traduit les bonnes performances commerciales récentes, en particulier au second semestre 2021.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au portefeuille foncier.

Au 30 juin 2022, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 8 380 millions d'euros, en progression de 3% par rapport à fin 2021, à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan).

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente un peu plus de 6 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2021.

Portefeuille foncier maîtrisé

En millions d'euros HT 30-06-2022 31-12-2021 Variation France - Les Nouveaux Constructeurs 4 831 4 975 -3% France - Marignan 2 446 2 357 4% Espagne - Premier 303 325 -7% Allemagne - Concept Bau 800 447 79% Total 8 380 8 105 3%

(*) pro forma des indicateurs de Marignan, comme si la société avait été consolidée par la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2021

En France,

le portefeuille foncier Les Nouveaux Constructeurs s'inscrit à 4 831 millions d'euros, en baisse de 3% par rapport au 31 décembre 2021. Il représente 20 479 lots, contre 21 327 logements au 31 décembre 2021.

s'inscrit à 4 831 millions d'euros, en baisse de 3% par rapport au 31 décembre 2021. Il représente 20 479 lots, contre 21 327 logements au 31 décembre 2021. le portefeuille foncier Marignan s'inscrit à 2 446 millions d'euros, en augmentation de 4% par rapport au 31 décembre 202. Il représente 11 793 lots, contre 11 498 logements au 31 décembre 2021.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 303 millions d'euros, contre 325 millions d'euros à fin 2021. Il représente 822 logements, contre 850 en début d'année.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 800 millions d'euros, soit 1 119 logements, contre 447 millions d'euros et 630 logements à fin 2021. Cette forte augmentation s'explique par l'acquisition en juin du terrain de Feldmoching à Munich, permettant le prochain développement d'un projet d'environ 500 logements pour la quote-part du projet revenant à Concept Bau.

Éléments financiers

Compte de résultat consolidé

en milliers d'euros 30.06.2022 30.06.2021 retraité (*) Chiffre d'affaires 578 927 480 775 Coûts des ventes (447 993) (376 546) Marge brute 130 934 104 229 Charges de personnel (47 958) (32 676) Autres charges et produits opérationnels courants (10 755) (7 425) Impôts et taxes (2 729) (2 180) Dotations aux amortissements des actifs incorporels (13 448) (41) Dotations aux amortissements des autres actifs (4 881) (2 957) Sous-total Résultat opérationnel courant 51 163 58 950 Autres (charges et) produits opérationnels non courants - - Résultat opérationnel 51 163 58 950 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 5 411 (1 448) Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 56 574 57 502 Résultat financier (4 534) (365) Résultat des activités avant impôts 52 040 57 137 Impôts sur les bénéfices (13 006) (14 285) Résultat net de l'ensemble consolidé 39 034 42 852 Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 880 91 Dont Résultat Net Part du Groupe 38 154 42 761 Résultat net par action (en euro) 2,38 2,67 Résultat net par action après dilution (en euro) 2,38 2,66

(*) retraité de la présentation :

- des impôts et taxes sur le segment Les Nouveaux Constructeurs du poste « Autres charges et produits opérationnels courants » au poste « Impôts et taxes ».

Marge brute

Entre les deux périodes considérées, la marge brute augmente de 26m€, sous l'effet principalement de la contribution de Marignan.

En millions d'euros S1 2022 S1 2021 publié Variation 2022/2021 (en m€) France - Les Nouveaux Constructeurs 58 62 -4 France - Marignan 26 na - Espagne - Premier 6 11 -4 Allemagne - Concept Bau 21 13 +8 Promotion immobilière 111,2 85,3 +26 Garages - ZAPF 19 19 - France - Foncière Main Street 1 1 - Total 130,9 105,0 +26

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant (« ROC ») s'inscrit à 51m€ au premier semestre 2022, contre 59m€ sur la même période en 2021, en diminution de 8m€.

En millions d'euros S1 2022 S1 2021 publié Variation 2022/2021 (en m€) France - Les Nouveaux Constructeurs 32 39 -6 France - Marignan -6 na - Espagne - Premier 3 7 -4 Allemagne - Concept Bau 19 11 +8 Promotion immobilière 47,9 56,3 -8 Garages - ZAPF 2 3 -0 France - Foncière Main Street 2 0 +2 Total 51,2 59,0 -8

Lors de l'acquisition du solde du capital de Bayard Holding, un écart d'acquisition s'élevant à 77,5m€ (avant impôts) a été constaté, et affecté en totalité à la Relation Clientèle et aux Titres mis en équivalence. Les relations clientèles et les réévaluations des titres mis en équivalence sont amortis sur la durée moyenne des contrats, à compter du 13 août 2021.

Le ROC de Marignan est impacté par l'amortissement de la relation clientèle à hauteur de 13,4m€ sur le premier semestre 2022. L'essentiel de cet actif incorporel sera amorti sur les exercices 2022 et 2023.

Le résultat opérationnel courant de la foncière Main Street provient essentiellement de l'ajustement de la valeur des immeubles de placement, du fait de l'avancement technique des commerces acquis en VEFA et de la revalorisation des actifs.

Quotes-parts dans les résultats des entreprises associées

Les quotes-parts de résultats des entreprises associées représentent 5,4m€ au premier semestre 2022, contre - 1,4m€ en 2021.

Au premier semestre 2022, ce montant se décompose pour l'essentiel en quote-part dans les résultats de :

des entreprises associées, constituées de sociétés porteuses de projet réalisés en co-promotion pour +6,4m€, ce chiffre est négativement impacté par l'amortissement des réévaluations des titres mis en équivalence Bayard Holding (cf. supra) à hauteur de 3,5m€ ; la filiale de co-working Kwerk pour -1,2m€ ; dont la diminution des pertes s'explique par la hausse du taux d'occupation des centres ;

Au premier semestre 2021, le montant de -1,4m€ se composait essentiellement de la quote-part de perte de Kwerk pour -6m€ ; des entreprises associées du périmètre LNC, et de la quote-part de résultats de Bayard Holding qui était alors intégrée par la méthode de mise en équivalence.

Résultat financier

Le résultat financier s'inscrit à -4,5m€ au premier semestre 2022, contre -0,4m€ sur la même période en 2021. La différence entre ces deux chiffres s'explique principalement par un produit financier sur le prêt obligataire concédé par Bassac à Bayard Holding qui s'élevait à 3,3m€ au 1er semestre 2021. Depuis la prise de contrôle de Bayard le 13 août 2021, cette opération intragroupe est désormais éliminée.

Aussi, le coût de l'endettement net augmente au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021 du fait d'une utilisation plus importante par les filiales de Bassac de leurs lignes de dette disponibles, et d'une centralisation de la trésorerie excédentaire chez Bassac.

Résultat net

S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 25% (comme au premier semestre 2021), et s'élève à 13m€ pour le 1er semestre 2022, contre 14,3m€ un an plus tôt.

Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à 38,2m€ au 1er semestre 2022 (6,6% du chiffre d'affaires), contre 42,8m€ au 1er semestre 2021 (8,9% du chiffre d'affaires).

Bilan consolidé

ACTIF 30.06.2022 31.12.2021 en milliers d'euros Ecarts d'acquisition - - Immobilisations incorporelles 32 961 46 394 Droits d'utilisation 14 847 18 871 Immobilisations corporelles 28 873 28 872 Immeubles de placement 46 128 42 074 Titres mis en équivalence 33 101 36 156 Autres actifs financiers non courants 3 761 3 331 Impôts différés actifs 1 901 1 654 Total actifs non courants 161 572 177 352 Stocks et encours 869 436 792 835 Créances clients 200 338 174 067 Créances d'impôts 8 612 1 181 Autres actifs courants 63 604 64 714 Actifs financiers courants 200 430 84 738 Trésorerie et équivalents de trésorerie 344 768 344 577 Total actifs courants 1 687 188 1 462 112 Total actif 1 848 760 1 639 464 PASSIF 30.06.2022 31.12.2021 en milliers d'euros Capital 16 043 16 043 Primes liées au capital 81 286 81 286 Actions propres - - Réserves 550 486 431 973 Résultat net part du groupe 38 154 158 501 Capitaux propres part du groupe 685 969 687 803 Part revenant aux intérêts non contrôlés 8 228 8 381 Capitaux propres de l'ensemble 694 197 696 184 Dettes financières et obligations locatives non courantes 208 208 175 544 Avantages du personnel 4 548 4 736 Impôts différés passifs 66 611 64 334 Total passifs non courants 279 367 244 614 Dettes financières et obligations locatives courantes 339 777 183 426 Provisions courantes 41 696 43 106 Fournisseurs et autres créditeurs 321 555 292 714 Dettes d'impôts 4 058 18 674 Autres passifs courants 160 515 152 152 Autres passifs financiers courants 7 595 8 594 Total passifs courants 875 196 698 666 Total passif et capitaux propres 1 848 760 1 639 464

Actifs non courants – Immobilisations incorporelles et Titres mis en équivalence

La totalité de l'écart d'acquisition de 77,5m€ (avant impôts) constaté le 13 août 2021 a été affectée à la Relation Clientèle de Marignan et aux Titres mis en équivalence.

La Relation Clientèle avait alors été comptabilisée à hauteur de 58m€ en immobilisations incorporelles (avant amortissement et avant impôts différés) ; les Titres mis en équivalence avaient été réévalués à hauteur de 14,1m€ (net d'impôts différés) pour la partie afférente aux co-promotions de Marignan.

Besoin en Fonds de Roulement

(En millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 évolution en m€ évolution en % Stocks 869,4 792,8 76,6 10% Clients et autres créances 418,0 312,3 105,7 34% Fournisseurs et autres dettes 489,7 453,5 36,2 8% TOTAL BFR 797,7 651,6 146,1 22%

Au 30 juin 2022, le BFR augmente de 146m€ par rapport au 31 décembre, principalement du fait de l'acquisition du terrain de Feldmoching en Allemagne pour 72m€. En termes relatifs, il représente 59% du chiffre d'affaires des douze derniers mois, contre 45% à fin 2021.

Endettement net

(en millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 Endettement brut 548,0 359,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 391,2 344,6 Endettement net 156,8 14,4 Capitaux propres consolidés 694,2 696,2 Endettement net / capitaux propres consolidés 22,6% 2,1%

Au 30 juin 2022, Bassac présente une dette nette consolidée de 157m€, y compris les emprunts issus des locations (IFRS 16) pour 16m€, contre une dette nette de 14m€ six mois plus tôt. Cette augmentation de l'endettement net est notamment liée à des acquisitions de terrains nombreuses au premier semestre, en particulier celle du terrain de Feldmoching en Allemagne.

Tableau consolidé de variation de la trésorerie

en milliers d'euros 30.06.2022 30.06.2021 Résultat net de l'ensemble consolidé 39 034 42 852 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie - (3 201) Élimination des amortissements et provisions 15 680 (1 630) Élimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) (1 180) (462) Élimination des plus ou moins values de cession (107) 25 Élimination des impacts des paiements en actions - 71 Élimination des produits de dividendes - (182) Élimination du résultat des mises en équivalence (5 411) 1 448 = Capacité d'autofinancement après coût du financement et impôts 48 016 38 921 Élimination des charges (produits) d'intérêt nettes 3 987 2 721 Élimination de la charge d'impôt (y compris impôts différés) 13 006 14 285 = Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 65 009 55 927 Dividendes reçus des sociétés MEE 15 780 2 843 Incidence de la variation du BFR liée à l'activité (*) (150 487) 22 830 Intérêts versés nets (2 462) (2 659) Impôts payés (32 984) (20 407) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (105 144) 58 535 Investissements bruts dans les entités mises en équivalence (4 513) (903) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (856) (668) Acquisition d'immeuble de placement (3 266) (2 385) Acquisition d'actifs financiers (36 155) (99 215) Dividendes reçus - 182 Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 104 19 Cession et remboursement d'actifs financiers 2 086 29 008 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (42 600) (73 962) Transactions avec les actionnaires minoritaires (407) - Dividendes payés aux actionnaires de la société mère (40 109) (40 095) Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (884) (967) Acquisition et cession d'actions propres - 90 Encaissements/Décaissements provenant de nouveaux emprunts 187 812 (30 847) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 146 412 (71 818) Incidence des variations des cours des devises - - Variation de trésorerie (1 331) (87 245) en milliers d'euros 30.06.2022 30.06.2021 Trésorerie d'ouverture 343 200 267 281 Trésorerie de clôture 341 869 180 036 dont Trésorerie de clôture actif 344 768 180 972 dont Trésorerie de clôture passif (2 899) (936) Trésorerie de clôture (**) 341 869 180 036

* La variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie porte sur des flux réels et ne prend donc pas en compte l'effet des variations de périmètre, reclassements, changements de méthode de consolidation ou paiements en nature. Ceci explique l'écart avec l'évolution du BFR présentée en page précédente, dont la variation résulte d'une comparaison des bilans consolidés entre les deux dates de clôtures.

** La trésorerie de clôture est légèrement différente de la trésorerie apparaissant au bilan. L'écart correspond aux comptes bancaires créditeurs enregistrés au passif du bilan.

Perspectives

Bénéficiant d'un carnet de commandes représentant environ 18 mois d'activité, indicateur en hausse depuis fin 2021, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir, aussi bien pour ses activités de promotion immobilière que pour son activité de construction de garages.

Les activités de promotion immobilière disposent également d'un portefeuille foncier représentant environ 6 années d'activité. Il est cependant à noter que les difficultés persistantes dans l'obtention des permis de construire compliquent et allongent sa transformation.

Calendrier de communication financière Une présentation des comptes semestriels sera accessible vendredi 29 juillet 2022 à 9h00 par téléphone au 01.84.19.69.96 (PIN: 2020666)

Activité et chiffre d'affaires 2022 : mardi 31 janvier 2023 (après clôture d'Euronext Paris)

Bassac

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.

Depuis leurs créations, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société.

L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208).

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs - Bassac

Arthur Marle - Directeur Délégué Finances

Tél. : 01 55 60 45 45

Glossaire

Chiffre d'affaires

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), au montant total des ventes signées par-devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages, le chiffre d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

Réservations

Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Carnet de commandes

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par-devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au carnet de commandes.

Pour l'activité Garages, le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires des garages réservés et non livrés.

Portefeuille foncier

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à Bassac, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. Pour les opérations en co-promotion, seule la quote-part Bassac est intégrée au portefeuille foncier.

ROC

Correspond au Résultat Opérationnel Courant.

Endettement net

L'endettement net est égal au solde des Dettes financières courantes et non courantes moins le solde de Trésorerie et équivalents de trésorerie.

BFR

Correspond au Besoin en Fonds de Roulement. Il s'agit de la somme des actifs courants, hors actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie, diminuée des passifs courants hors dettes financières courantes et autres passifs financiers courants.

Annexes

Chiffre d'affaires par pôle

En millions d'euros HT 2022 2021 S2 S1 S2 S1 France - Les Nouveaux Constructeurs - 300 376 343 France - Marignan - 152 194 198 Espagne - Premier - 33 83 64 Allemagne - Concept Bau - 46 52 29 Allemagne - ZAPF - 47 67 44 France - Foncière Main Street - 1 na na Total - 579 773 678

Nombre de réservations nettes

En nombre de lots S1 2022 S1 2021 Variation France - Les Nouveaux Constructeurs 1 786 1 917 -7% France - Marignan 863 1 053 -18% Espagne - Premier 209 267 -22% Allemagne - Concept Bau 32 74 -57% Total 2 890 3 311 -13%

Carnet de commandes par semestre (en fin de période)

En millions d'euros HT 2022 2021 S2 S1 S2 S1 France - Les Nouveaux Constructeurs - 1 042 980 978 France - Marignan - 634 568 493 Espagne - Premier - 263 250 320 Allemagne - Concept Bau - 52 76 74 Allemagne - ZAPF - 87 76 70 Total - 2 078 1 950 1 935

portefeuille foncier par semestre (en fin de période)

En millions d'euros HT 2022 2021 S2 S1 S2 S1 France - Les Nouveaux Constructeurs - 4 831 4 975 4 309 France - Marignan - 2 446 2 357 2 503 Espagne - Premier - 303 325 202 Allemagne - Concept Bau - 800 447 364 Total - 8 380 8 105 7 378

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et à la réalisation de programmes d'investissements et de cessions. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits aux pages 145-172 du Rapport Financier Annuel 2021 puissent avoir un impact sur les activités de Bassac et sa capacité à réaliser ses perspectives financières. La société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour sur ces éléments sous réserve du respect des principes de l'information permanente prévus aux articles 221-1 et suivants du Règlement Général de l'AMF.