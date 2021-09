16/09/2021 - 17:45

Boulogne, jeudi 16 septembre 2021 - La société Bassac, communique aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2021. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu ce jour. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les auditeurs, dont le rapport est en cours d'émission.

Résultats au 30 juin 2021

Principaux indicateurs - En millions d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires (HT) 480,7 397,6 434,3 Marge brute

Taux de Marge brute 104,2

21,7% 98,2

24,7% 108,4

25,0% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 59,0

12,3% 55,2

13,9% 67,3

15,5% Résultat net - part du groupe 42,8 29,9 39,1

30-06-2021 31-12-2020 30-06-2020 Endettement net 58,4 2 135,5

CHIFFRE D'AFFAIRES

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (y compris le terrain). En Espagne, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages préfabriqués, le chiffres d'affaires est reconnu lors de la livraison et de l'installation du garage.

Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'établit à 481 millions d'euros, en hausse de 21% par rapport au 1er semestre 2020.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL

En millions d'euros (HT) S1 2021 S1 2020 Variation S1 2019 Variation 2021/2020 2021/2019 France - Les Nouveaux Constructeurs 343 263 +30% 309 +11% Espagne - Premier 64 64 +1% 36 +81% Allemagne - Concept Bau 29 30 -2% 52 -43% PROMOTION IMMOBILIERE 437 357 +22% 396 +10% GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF 44 40 +9% 39 +14% TOTAL 481 398 +21% 434 +11%

En France, le chiffre d'affaires dégagé par l'activité de promotion immobilière menée par Les Nouveaux Constructeurs, au cours du 1er semestre 2021 s'établit à 343 millions d'euros, en hausse de 80 millions d'euros, soit +30% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution résulte pour l'essentiel d'un effet de base favorable, résultant de l'arrêt chantiers et de la fermeture des études notariales pendant tout ou partie de la période de confinement du premier semestre 2020, qui avait alors conduit à une baisse de la production technique de 11%, et du nombre de lots signés notaire de 22%, de semestre à semestre.

En Espagne, le chiffre d'affaires - qui y est reconnu à la livraison – est stable à 64 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires correspond à la livraison de 317 logements au 1er semestre 2021 contre 215 logements au 1er semestre 2020. La diminution du prix moyen des logements livrés entre les deux périodes s'explique par (i) la livraison de 139 logements sociaux au cours du premier semestre 2021, au prix significativement inférieur au reste des logements livrés, mais aussi (ii) par la livraison au premier semestre 2020 de deux programmes aux prix élevés.

En A llemagne, le chiffre d'affaires de Concept Bau s'établit à 29 millions d'euros, contre 30 millions d'euros au 1er semestre 2020.

Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 44 millions d'euros, contre 40 millions d'euros au 1er semestre 2020. Au cours du 1er semestre 2021, Zapf a livré plus de 6 300 garages préfabriqués (contre un peu plus de 6 000 au premier semestre 2020).

ACTIVITE COMMERCIALE

Les réservations correspondent à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Elles sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises.

Au 1er semestre 2021, le montant total des réservations s'élève à 674 millions d'euros TTC, en hausse de 77% par rapport au 1er semestre 2020. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 258 appartements et maisons, contre 1 333 au 1er semestre 2020, soit +69% en volume.

MONTANT DES RESERVATIONS

En millions d'euros TTC S1 2021 S1 2020 Variation

2021/2020 S1 2019 Variation

2021/2019 France - Les Nouveaux Constructeurs 528 282 +87% 516 +2% Dont particuliers 459 269 +71% 463 -1% Dont ventes en bloc 61 8 ns 46 +33% Dont Immobilier d'Entreprises 8 5 +60% 7 +14% Espagne - Premier 91 67 +36% 90 +1% Allemagne - Concept Bau 55 31 +77% 23 +139% TOTAL 674 380 +77% 629 +7%

En France, les réservations s'inscrivent à 528 millions d'euros TTC, représentant 1 917 réservations, contre 282 millions d'euros TTC et 1 077 réservations au 1er semestre 2020, soit une hausse de 87% en valeur et 78% en volume. Cette augmentation des ventes entre les deux périodes résulte pour l'essentiel de la fermeture des bureaux de vente pendant deux mois lors du confinement du premier semestre 2020 (qui est le principal mode de commercialisation chez Les Nouveaux Constructeurs).

En volume, les ventes aux particuliers représentent 81% des réservations. Les ventes en bloc représentent 16% des réservations, principalement à des bailleurs sociaux.

En Espagne, chez Premier, les réservations s'élèvent à 91 millions d'euros, soit 267 unités vendues, contre 67 millions d'euros et 208 unités au 1er semestre 2020, ce qui représente une hausse de 36% en valeur et 28% en volume.

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s'élèvent à 55 millions d'euros, soit 74 unités vendues, contre 31 millions d'euros et 48 unités au 1er semestre 2020. Trois importants programmes, représentant 437 logements au total, sont actuellement en vente à Munich. Du fait de leur localisation centrale, le prix unitaire moyen des logements vendus est élevé (environ 743k€ au S1 2021).

CARNET DE COMMANDES

Pour l'activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne, à la somme (1) de la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées devant notaire et (2) du chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. En Espagne, le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxes.

Pour l'activité Garages préfabriqués, le carnet de commandes correspond au chiffres d'affaires des garages réservés et non livrés.

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 1 442 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport au 31 décembre 2020.

Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 16 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.

CARNET DE COMMANDES

En millions d'euros HT 30-06-2021 31-12-2020 Variation

2021/2020 31-12-2019 Variation

2021/2019 France - Les Nouveaux Constructeurs 978 894 +9% 1 031 -5% Espagne - Premier 320 304 +5% 307 +4% Allemagne - Concept Bau 74 52 +44% 47 +57% PROMOTION IMMOBILIERE 1 372 1 249 +10% 1 385 -1% GARAGES PREFABRIQUES - ZAPF 70 54 +31% 48 +46% TOTAL 1 442 1 303 +11% 1 433 +1%

En France, le carnet de commandes Les Nouveaux Constructeurs est en augmentation de 9% à 978 millions d'euros.

En Espagne, le carnet de commandes de Premier s'établit à 320 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 113 logements réservés et non encore livrés.

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s'établit à 74 millions d'euros, en hausse par rapport à son niveau de début d'année, grâce au lancement commercial d'un programme situé au nord de Munich, à Mortonstraβe.

Le carnet de commandes de Zapf s'établit à 70 millions d'euros au 30 juin 2021, représentant un peu plus de 10 500 garages à livrer.

PORTEFEUILLE FONCIER

Le portefeuille foncier correspond à la somme (1) de l'offre à la vente et (2) des opérations dont les terrains sont maîtrisés (par le biais de promesse de vente notamment) mais non encore commercialisées et qui permettent à Bassac de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxes.

Au 30 juin 2021, le portefeuille foncier de Bassac s'établit à 4 875 millions d'euros, en augmentation de 2% par rapport à fin 2020.

Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente environ 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2020.

PORTEFEUILLE FONCIER MAITRISE

En millions d'euros HT 30-06-2021 31-12-2020 Variation

2021/2020 31-12-2019 Variation

2021/2019 France - Les Nouveaux Constructeurs 4 309 4 188 +3% 3 965 +9% Espagne - Premier 202 210 -4% 247 -18% Allemagne - Concept Bau 364 378 -4% 424 -14% TOTAL 4 875 4 775 +2% 4 636 +5%

En France, le portefeuille foncier s'inscrit à 4 309 millions d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2020. Il représente 19 409 logements, contre 19 090 logements au 31 décembre 2020.

En Espagne, le portefeuille foncier s'établit à 202 millions d'euros, contre 210 millions d'euros à fin 2020. Il représente 613 logements, contre 659 en début d'année. Cette baisse est liée au faible développement foncier réalisé en Espagne pendant le 1er semestre 2021, insuffisant pour compenser les ventes de la période.

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 364 millions d'euros, soit 627 logements, contre 378 millions d'euros et 681 logements à fin 2020, en l'absence de nouvelle maitrise foncière au 1er semestre 2021.

ÉLEMENTS FINANCIERS

Compte de résultat

Marge brute - en millions d'euros HT S1 2021 S1 2020 Variation 2021/2020 (en m€) S1 2019 Variation 2021/2019 (en m€) France - Les Nouveaux Constructeurs 61,7 55,7 +6,0 60,9 +0,8 Espagne - Premier 10,5 14,4 -3,8 11,9 -1,4 Allemagne - Concept Bau 13,1 10,8 +2,3 21,6 -8,5 Promotion immobilière 85,3 80,9 +4,4 94,4 -9,1 Garages préfabriqués - ZAPF 19,0 17,3 +1,7 14,0 +5,0 Total 104,2 98,2 +6,1 108,4 -4,2 En % du CA 21,7% 24,7% - 24,1% -

Le taux de marge brute moyen baisse de 3% par rapport au chiffre d'affaires au 1er semestre 2021, à 21,7%. Cette baisse est due à la baisse de la rentabilité chez :

Les Nouveaux Constructeurs, qui s'explique par des estimations plus conservatrices des coûts prévisionnels, afin de tenir compte de l'inflation des prix des matières premières et des risques d'allongement des chantiers ;

Premier en Espagne, liée à une hausse continue des coûts de construction.

Résultat opérationnel - en millions d'euros HT S1 2021 S1 2020 Variation 2021/2020 (en m€) S1 2019 Variation 2021/2019 (en m€) France - Les Nouveaux Constructeurs 38,6 36,1 +2,5 40,5 -1,9 Espagne – Premier 7,2 12,4 -5,2 9,6 -2,4 Allemagne - Concept Bau 10,5 6,4 +4,1 18,6 -8,1 Promotion immobilière 56,3 54,9 +1,3 68,7 -12,4 Garages préfabriqués - ZAPF 2,7 0,3 +2,4 -1,4 +4,1 Total 59,0 55,2 +3,8 67,3 -8,3 En % du CA 12,3% 13,9% - 15,0% -

Le résultat opérationnel s'inscrit à 59m€ au 1er semestre 2021, contre 55,2m€ au 1er semestre 2020, en hausse de 3,8m€. Le ROC dégagé représente 12,3% du chiffre d'affaires, contre 13,9% au 1er semestre 2020.

Les quotes-parts de résultat des filiales en contrôle conjoint représentent une perte de -1,4m€ au 1er semestre 2021, contre -9,2m€ au 1er semestre 2020, composé notamment de+2,7m€ pour la quote-part de résultat de Bayard Holding, la holding d'acquisition de Marignan, et de -6m€ pour la quote-part de perte de Kwerk. Le solde représente la quote part de résultat de sociétés portant des projets de co-promotion.

Le contrôle exercé par Bassac sur Bayard Holding est devenu exclusif le 13 août 2021, à l'occasion du rachat par Bassac des actions Bayard qui étaient détenues par Ceres Grafton. Cet évènement étant postérieur à la clôture comptable du 30 juin 2021, la participation de Bassac dans Bayard demeure mise en équivalence au 30 juin 2021 et sera consolidé par la méthode d'intégration globale au 31 décembre 2021.

S'agissant d'un arrêté semestriel, la charge d'impôt sur les bénéfices est calculée sur la base d'un taux annuel moyen pondéré, estimé à 24,9%, et s'élève à 14,3m€ pour le 1er semestre 2021, contre 12,7m€ un an plus tôt.

Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à +42,8m€ au 1er semestre 2021 (8,9% du chiffre d'affaires), contre +29,9m€ pour le 1er semestre 2020 (9% du chiffre d'affaires).

Structure du bilan

Au 30 juin 2021, le besoin en fonds de roulement (« BFR ») a diminué de 26 m€ par rapport à fin 2020. Il représente 43% du chiffre d'affaires 12 mois de Bassac.

(En millions d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 évolution en m€ évolution en % Stocks (1) 605,6 585,8 19,9 +3% Clients et autres créances (2) 183,9 214,4 -30,4 -14% Fournisseurs et autres dettes (3) 327,2 312,1 15,1 +5% TOTAL BFR (1)+(2)-(3) 462,3 488,0 -25,7 -5%

L'endettement net consolidé de Bassac s'élève à 58,4 m€ au 30 juin 2021, en hausse de 56,5m€ par rapport à fin 2020.

Il représente 10% des capitaux propres consolidés de Bassac, contre 0% au 31 décembre 2020.

(en millions d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 Variation Crédit corporate syndiqué -30,0 -50,0 +20,0 Autres crédits bancaires -177,4 -203,2 +25,7 Emprunt obligataire courant – Premier (Espagne) -15,3 0,0 -15,3 Emprunts issus des locations (IFRS 16) -8,3 -9,8 +1,5 Autres dettes financières -8,4 -7,2 -1,2 Endettement brut -239,4 -270,2 +30,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 181,0 268,2 -87,3 Endettement net -58,4 -2,0 -56,5 Capitaux propres consolidés 577,2 573,5 +3,6 Endettement net / capitaux propres consolidés 10% 0% -

PERSPECTIVES

Grâce à un carnet de commandes représentant 16 mois d'activité, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir.

En France, le contexte est toujours marqué par l'allongement des délais d'obtention des permis de construire et l'augmentation sensible de la proportion de refus de permis. Conjugués à l'intensification de la concurrence sur les acquisitions foncières, ces facteurs engendrent une inflation significative des prix des terrains.

L'inflation des coûts des matières premières et l'allongement des délais d'approvisionnement font quant à eux peser un risque d'augmentation des coûts de construction.

Les activités de promotion immobilière menées en Allemagne par Concept Bau et en Espagne par Premier souffrent toujours d'un manque de renouvellement de leur portefeuille foncier, du fait de difficultés à maitriser de nouveaux terrains dans des conditions financières satisfaisantes.

Dans ce contexte Bassac dispose d'un bilan sain et continue d'être attentif aux opportunités que pourrait offrir un contexte économique changeant.

Le contrôle exercé par Bassac sur Bayard Holding est devenu exclusif le 13 août 2021, à l'occasion du rachat par Bassac des actions Bayard qui étaient détenues par Ceres Grafton. Cet évènement étant postérieur à la clôture comptable du 30 juin 2021, la participation de Bassac dans Bayard demeure mise en équivalence au 30 juin 2021 et sera consolidé par la méthode d'intégration globale au 31 décembre 2021.

BASSAC

Société familiale fondée en 1972, Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne.

Depuis leur création, Bassac et ses filiales ont livré près de 90 000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

Retrouvez tous les communiqués de presse Bassac sur le site de la société.

L'action Bassac est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208).

ANNEXES

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE

En millions d'euros HT 2020 2021 S1 S2 S1 S2 France - Les Nouveaux Constructeurs 263 435 343 - Espagne - Premier 64 64 64 - Allemagne - Concept Bau 30 23 29 Allemagne - ZAPF 40 67 44 - Total 398 588 481 -

PRIX UNITAIRES MOYENS DES RESERVATIONS – RESIDENTIEL

En milliers d'euros TTC S1 2021 S1 2020 Variation France (1) 275 261 6% Espagne (2) 341 324 5% Allemagne(3) 743 641 16%

(1) y compris TVA de 20% ou 10% ou 5,5% (2) y compris TVA Accession de 10% (3) pas de TVA

NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES – RESIDENTIEL

En nombre de logements S1 2021 S1 2020 Variation France 1 855 1 053 76% Espagne 267 208 28% Allemagne 74 48 54% Total 2 196 1 309 68%

SERIE DU CA DES RESERVATIONS NETTES PAR POLE PAR SEMESTRE

En millions d'euros TTC 2020 2021 S1 S2 S1 S2 France 282 398 528 - Espagne 67 70 91 - Allemagne 31 25 55 - Total 380 493 674 -

CARNET DE COMMANDES PAR SEMESTRE (en fin de période)

En millions d'euros HT 2020 2021 S1 S2 S1 S2 France - Les Nouveaux Constructeurs 1006 894 978 - Espagne - Premier 305 304 320 - Allemagne - Concept Bau 48 52 74 - Allemagne - ZAPF 61 54 70 - Total 1 420 1 303 1 442 -

PORTEFEUILLE FONCIER – RESIDENTIEL – Résidentiel

En nombre de logements 30/06/2021 31/12/2020 Variation France 19 409 19 090 2% Espagne 613 659 -7% Allemagne 627 681 -8% Total 20 649 20 430 1%

PORTEFEUILLE FONCIER PAR SEMESTRE (en fin de période)

En millions d'euros HT 2020 2021 S1 S2 S1 S2 France 3 964 4 188 4 309 - Espagne 201 210 202 - Allemagne 393 378 364 - Total 4 558 4 775 4 875 -

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

BILAN CONSOLIDE

TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DE LA TRESORERIE