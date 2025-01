16/01/2025 - 18:00

A la suite d'une première période d'observation de 6 mois, le Tribunal de Commerce de Paris a rendu, le 3 janvier 2025, un jugement autorisant le prolongement de la période d'observation au bénéfice de la société BARBARA BUI SA. Ce prolongement, d'une durée supplémentaire de 6 mois, s'étendra jusqu'au 4 juillet 2025.

Pour rappel, à la demande de la société, le 4 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BARBARA BUI SA. Cette démarche vise à assurer la pérennité de l'activité et le maintien des emplois à travers la mise en œuvre d'un plan de redressement par voie de continuation.

Au cours du second semestre 2024, la société a su démontrer sa capacité à tenir ses engagements en respectant ses prévisions d'exploitation et de trésorerie, en renforçant sa situation financière en augmentant sa trésorerie tout en se maintenant à jour de ses charges courantes.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie du Groupe BARBARA BUI s'élève à 1,7 M€, en hausse par rapport à la même date en 2023 (1,1 M€ au 31 décembre 2023).

Des communiqués de presse seront régulièrement publiés, au fur et à mesure de l'état d'avancement de la procédure.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris, Compartiment C, Code ISIN : FR0000062788, Mnémo : BUI, Eligible PEA/PME

