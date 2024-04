29/04/2024 - 18:00

Principaux indicateurs

En K€ 2023 (1) 2022 Variation Chiffre d'affaires 12 009 10 917 +1 092 Marge Brute 8 641 7 481 +1 160 Taux de marge brute 72% 69% +3 pt Résultat opérationnel courant -618 792 -1 410 Résultat opérationnel -582 795 -1 377 Résultat net part du Groupe -932 1 088 -2 020

Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 avril 2024.



UN NOUVEL EXERCICE DE CROISSANCE : +10%

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023 du Groupe Barbara Bui s'élève à 12,0 M€ contre 10,9 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de 10%.

Malgré un ralentissement de la demande dans le secteur du Luxe et un contexte macroéconomique difficile, notamment marqué par des mouvements sociaux ayant impacté le 1er semestre 2023, l'activité Retail atteint un chiffre d'affaires de 6,3 M€ en progression de 2% par rapport à l'exercice précédent.

L'activité Wholesale réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€ sur 2023 contre 4,8 M€ sur 2022. La stratégie déployée par le Groupe pour reconquérir des parts de marchés perdues lors de la pandémie permet d'afficher une croissance de 21% sur la période.

TAUX DE MARGE BRUTE EN PROGRESSION : 72%

Grace à la mise en place d'une stratégie de contrôle des dépenses par le Groupe Barbara Bui, notamment marquée par l'arrivée d'une nouvelle direction de production sur la période, le taux de marge brute s'élève à 72% au 31 décembre 2023 en amélioration de 3 points par rapport à l'an dernier.

UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES

Le total des frais de commercialisation et des charges administratives s'élève à 9,5 M€ contre 8,9 M€ en 2022, représentant une augmentation contrôlée de 6% dans un contexte de hausse de l'activité de 10% sur la période.

Les autres produits et charges opérationnels courants ont généré un produit de 0,2 M€ au 31 décembre 2023 contre 2,3 M€ l'année précédente. L'exercice 2022 intégrait un élément non normatif sur la période.

Ainsi, le résultat opérationnel courant affiche une perte de 0,6 M€ contre un produit de 0,8 M€ en 2022. Neutralisé d'éléments non récurrents en 2022, le résultat opérationnel courant retraité est en hausse de 58% par rapport à l'exercice précédent.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels non significatifs sur la période, le résultat opérationnel représente une perte de 0,6 M€ sur l'exercice 2023.

Le résultat financier net s'établit à une perte de 0,4 M€ incluant notamment la variation de change sur la période.

Ainsi, au titre de l'exercice 2023, le Groupe Barbara Bui réalise une perte nette de 0,9 M€ contre un bénéfice de 1,1 M€ l'an dernier.

MAÎTRISE DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2023, le Groupe Barbara Bui dispose de fonds propres à hauteur de 1,4 M€ et d'une trésorerie de 1,1 M€. Les dettes financières s'élèvent à 2,4 M€ en baisse de 8% par rapport à l'année dernière.

PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Barbara Bui poursuivra ses investissements digitaux afin de soutenir la dynamique observée de son activité e-commerce.

Parallèlement, le Groupe maintient sa stratégie de reconquête des parts de marchés de son activité Diffusion. Le recrutement d'une nouvelle direction commerciale au cours du deuxième semestre 2023 permettra au Groupe de développer de nouveaux marchés et de consolider sa présence sur ceux déjà établis.

La dynamique d'activité, la notoriété de sa marque, la qualité de ses créations et son savoir-faire sont autant de facteurs qui permettent au Groupe d'envisager le futur avec sérénité.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel au 31 décembre 2023.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance / Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI / Eligible PEA/PME

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr