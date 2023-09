29/09/2023 - 18:00

Principaux indicateurs

En K€ S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 5 529 5 001 +528 Marge Brute 3 837 3 176 +661 Taux de marge brute 69,4% 63,5% +5,9 pts Résultat opérationnel courant -904 -1 309 +405 Résultat opérationnel -867 -1 261 +394 Résultat net part du Groupe -1 139 -757 -382

Les comptes consolidés du 1er semestre 2023 ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 28 septembre 2023. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.



CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2023 du Groupe Barbara Bui enregistre une croissance de 11% par rapport à la même période en 2022.

Malgré un premier semestre caractérisé par les mouvements sociaux impactant le niveau de fréquentation des boutiques, l'activité Retail affiche une progression de 4% par rapport au 1er semestre 2022.

Sur la période, l'activité Wholesale retrouve une croissance à deux chiffres à 19%, fruit de la stratégie du Groupe de reconquête de parts de marchés perdues durant la pandémie. Par ailleurs, la politique de gestion prudente sur les zones à risques permet au Groupe de ne pas être exposé aux encours clients liés au conflit Russo-Ukrainien.



AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DU TAUX DE MARGE BRUTE

En dépit d'un contexte inflationniste, la maîtrise des dépenses de production permet d'atteindre un taux de marge brute de 69,4%, en amélioration de 5,9 points par rapport au 30 juin 2022.



REDRESSEMENT DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE COURANTE

Historiquement, l'arrêté au 30 juin n'est pas représentatif de 50% de l'activité annuelle du Groupe, étant donné la saisonnalité et les livraisons des collections.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant du Groupe ressort en amélioration à -0,9 M€ contre -1,3 M€ l'an passé.

Le résultat net part du Groupe représente une perte de 1,1 M€ en raison notamment d'un impact de change défavorable sur la période.



TRÉSORERIE RENFORCÉE

Suite à la finalisation d'une opération immobilière au cours du 1er trimestre 2023, le Groupe Barbara Bui dispose d'une trésorerie renforcée à 1,3 M€ au 30 juin 2023 contre 0,3 M€ à la même date l'an passé.

Les dettes financières s'élèvent à 2,5 M€ uniquement constituées de comptes courants d'associés et des PGE obtenus en avril 2020 dont 0,3 M€ ont été remboursées sur la période.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Malgré un contexte économique et géopolitique toujours tendu, le carnet de commandes de la collection Hiver 2023 est en progression par rapport à la saison N-1. Le Groupe Barbara Bui a intégré une nouvelle direction commerciale en septembre 2023 afin de permettre l'ouverture de nouveaux marchés et l'optimisation de ceux existants.

Le Groupe poursuit sa stratégie d'investissements consacrés au développement de son activité e-commerce, au travers notamment d'un changement de plateforme digitale effectué sur le 1er semestre 2023.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2023. Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI / Eligible PEA/PME

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr