En millions d'euros 2022 (1) 2021 Variation Chiffre d'affaires 10,9 9,3 +18% Activité Retail (Boutiques) 6,1 4,9 +26% Activité Wholesale (Diffusion) 4,8 4,4 +8%



1 Comptes en cours d'audit



Au titre de l'exercice 2022, le Groupe Barbara Bui a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 M€ en progression de 18% par rapport à l'année passée.

L'activité Retail ressort en croissance de 26% sur l'ensemble de l'année par rapport à 2021. La dynamique d'activité des boutiques s'est accentuée sur la deuxième partie de l'exercice, retrouvant ainsi un niveau de fréquentation avant crise sanitaire. Par ailleurs, le site e-commerce poursuit sa progression par rapport à l'an dernier.

Malgré un carnet de commandes E22 toujours impacté par la pandémie mondiale (prise de commandes en 2021) et par le conflit russo-ukrainien, l'activité Wholesale affiche un chiffre d'affaires en progression de 8% par rapport à l'exercice 2021.

Enfin, la stratégie et les perspectives du Groupe seront développées et détaillées dans le communiqué de presse relatif aux résultats 2022 qui sera publié au plus tard le 28 avril 2023.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

