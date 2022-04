29/04/2022 - 18:00

Principaux indicateurs

En K€ 2021 (1) 2020 Variation Chiffre d'affaires 9 269 7 308 +1 961 Marge Brute 6 466 3 930 +2 536 Taux de marge brute 70% 54% +16 pts Résultat opérationnel courant -992 -3 319 +2 327 Résultat opérationnel -993 -3 321 +2 328 Résultat net part du Groupe -448 -3 712 +3 264

1. Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 27 avril 2022.



REBOND DE L'ACTIVITÉ

Malgré un premier semestre fortement impacté par la crise sanitaire, le Groupe Barbara Bui réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9,3 M€, en progression de 27% par rapport à l'an dernier.

Retail : l'activité en croissance de 97% (78% à périmètre constant), bénéficie de l'ouverture de sa nouvelle boutique concept du Carrefour Croix-Rouge. Son niveau de fréquentation très prometteur permet au Groupe de conforter sa stratégie en termes d'investissements.

Le Groupe Barbara Bui a constaté un rebond d'activité dès septembre 2021, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis plusieurs années.

e-boutique : la stratégie de développement mise en place par le Groupe est confirmée par une croissance de 87% de l'activité digitale sur l'année. L'implication personnelle de Mme Barbara Bui a été déterminante dans ce succès, grâce à l'image qu'elle a su développer autour des produits de la marque.

Diffusion : les collections Eté et Hiver 2021, présentées uniquement en Show-rooms virtuels en 2020, ont limité le volume de ventes sur l'exercice 2021. Ainsi, le chiffre d'affaires s'établit à 4,4 M€ en repli de 9% comparé à l'an passé, notamment en raison des restrictions de circulation imposées aux clients internationaux.



MARGE BRUTE : 70%

La volonté du Groupe Barbara Bui de performer sa marge brute permet d'afficher une hausse de 16 points par rapport à l'an dernier et de 4 points par rapport à 2019. La maitrise des dépenses de production et le mix-produits ont permis d'atteindre cet objectif tout en maintenant le rapport qualité/prix.



AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

Grace à une politique de gestion rigoureuse des charges, le résultat opérationnel courant est en amélioration de 2,3 M€ et s'établit à -1 M€ contre -3,3 M€ l'an passé. Le résultat net part du Groupe affiche une perte limitée de 0,4 M€ contre -3,7 M€ l'an dernier, fruit des efforts entrepris par le Groupe pour atteindre le break-even, qui seront poursuivis sur l'exercice en cours.



TRÉSORERIE RENFORCÉE

Malgré un contexte de crise, le Groupe Barbara Bui dispose au 31 décembre 2021 d'une trésorerie de 1,9 M€ contre 1 M€ au 31 décembre 2020.

La dette financière est uniquement constituée du PGE contracté en avril 2020 (remboursement de 5 années).

Au 31 décembre 2021, le Groupe présente des fonds propres à hauteur de 1,4 M€.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Barbara Bui poursuivra ses investissements digitaux afin de maintenir la dynamique constatée durant l'exercice 2021.

En parallèle, le Groupe continue de renforcer sa visibilité et son activité à Paris et envisage d'ouvrir un nouveau point de vente au cours de l'exercice 2022.

Les premiers indicateurs 2022 sur l'activité Diffusion sont encourageants et permettent d'envisager une reprise des parts de marché perdues en raison de cette crise sanitaire.

Dans un contexte de retour progressif à la normale, le Groupe Barbara Bui est confiant dans la poursuite de sa stratégie centrée sur ses activités rentables et son développement digital.

Le Groupe Barbara Bui reste toutefois particulièrement attentif aux difficultés géopolitiques en cours qui pourraient avoir un impact sur les prix des matières premières et approvisionnements, et indirectement sur le pouvoir d'achat des consommateurs.



MISE À DISPOSlTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance / Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062788 - Mnémo : BUI - Eligible PEA/PME

