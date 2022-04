05/04/2022 - 18:00

En millions d'euros 2021 (1) 2020 Variation Chiffre d'affaires 9,3 7,3 +27% Activité Retail (Boutiques) 4,9 2,5 +97% Activité Wholesale (Diffusion) 4,4 4,8 -9%



1 Comptes en cours d'audit



Malgré la période de fermeture imposée aux commerces non essentiels et les mois de couvre-feu liés à la crise sanitaire, le Groupe Barbara Bui affiche une progression de 27% de son chiffre d'affaires à 9,3 M€ par rapport à l'année 2020.

L'activité Retail, en croissance de 97% comparé à 2020, bénéficie, entre autres, d'un niveau de fréquentation très prometteur de sa boutique Carrefour Croix-Rouge. À périmètre constant, l'activité des boutiques s'inscrit en hausse de 78% par rapport à 2020. Le Groupe a constaté un véritable rebond de l'activité à partir de septembre 2021, mais le chiffre d'affaires du réseau en propre Barbara Bui n'a pas retrouvé son niveau normatif sur l'ensemble de l'exercice.

Forte d'une progression de 87% sur l'année, l'activité de la e-boutique conforte le Groupe dans sa stratégie de développement et d'investissements dans ce secteur. La dynamique enregistrée par ce canal a permis de compenser, en partie, les fermetures administratives.

L'activité Diffusion réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€, soit un repli de 9% comparé à l'an passé. Les collections Eté et Hiver 2021 présentées en 2020 lors de Show-rooms digitaux ont eu un impact sur le volume de ventes de l'exercice 2021.

La stratégie et les perspectives du Groupe seront développées et détaillées dans le communiqué de presse relatif aux résultats 2021 qui sera publié au plus tard le 29 avril 2022.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée. Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN : FR0000062788 - Mnémo : BUI - Eligible PEA/PME

