En K€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 3 785 3 189 +596 Marge Brute 2 226 1 693 +533 Taux de marge brute 58,8% 53,1% +5,7 pts Résultat opérationnel courant -1 198 -2 430 +1 232 Résultat opérationnel -1 182 -2 552 +1 370 Résultat net part du Groupe -1 030 -2 630 +1 600



Les comptes consolidés du 1er semestre 2021 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 5 octobre 2021. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.



BELLE PROGRESSION DU DIGITAL

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2021 du Groupe Barbara Bui enregistre une croissance de 19% malgré les fermetures administratives imposées des boutiques d'habillement pendant 2 mois, et 5 mois de couvre-feu au cours du 1er semestre 2021.

L'activité Retail (Boutiques) affiche une hausse de 26% notamment grâce à l'ouverture de sa boutique place Michel Debré. À périmètre constant, le niveau d'activité progresse de 1%, malgré les 2 mois de fermeture des boutiques parisiennes.

L'activité commerce en ligne réalise une forte croissance 112% par rapport au 1er semestre 2020 suite aux investissements digitaux qui ont porté leurs fruits.

Le chiffre d'affaires Wholesale est en repli de 4% principalement impacté par les difficultés de circulation de la clientèle notamment étrangère. Lors des sessions de ventes de notre showroom virtuel, mis en place par le Groupe à cette occasion, nos distributeurs se sont montrés encore prudents pour la collection Printemps/Été 2021.



PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE DE 5,7 POINTS

Le 1er semestre reste marqué par les répercussions de la crise sanitaire avec notamment les fermetures des boutiques parisiennes. La baisse de volume enregistrée occasionnant des invendus pèse mécaniquement sur le niveau de marge brute.

Ainsi, au 30 juin 2021, le taux de marge brute s'établit à 58,8% soit une progression de 5,7 pts par rapport à l'an passé. Notre Groupe devrait retrouver son niveau normatif de marge brute à partir de 2022.



INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR LE RÉSULTAT

Dans un contexte de début d'année difficile, le résultat opérationnel courant du Groupe affiche une perte de 1,2 M€ contre 2,4 M€ au 1er semestre 2020 et le résultat net part du Groupe s'élève à -1,1 M€ contre -2,6 M€ l'an dernier.

L'amélioration du chiffre d'affaires associée à des économies de frais de commercialisation et de charges administratives (en partie grâce aux dispositifs gouvernementaux) ont permis au Groupe de réduire sa perte de moitié par rapport au 1er semestre 2020.



UNE TRÉSORERIE PRÉSERVÉE

Au cours du semestre, le Groupe a fait un effort notable afin de déstocker ses anciennes collections permettant ainsi de reconstituer une partie de sa trésorerie qui s'établit à 2,4 M€ au 30 juin 2021 contre 1 M€ au 31 décembre 2020.

Les seuls emprunts contractés par la Groupe sont les Prêt Garanti par l'État, obtenus en avril 2020 (période de remboursement de 5 années).

Au 30 juin 2021, le Groupe Barbara Bui dispose toujours de fonds propres conséquents à hauteur de 1,1 M€.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

L'activité des premiers mois de l'année 2021 reflètent la stratégie d'investissements mise en place par le Groupe en termes de marketing digital du site de vente en ligne. Bien que le chiffre d'affaires ne soit pas encore significatif à l'échelle du Groupe, la progression enregistrée au 1er semestre 2021 est satisfaisante, et permet de conforter la pertinence des orientations définies.

Le Groupe développe une nouvelle stratégie omnicanale associant offline et online. La première boutique de ce concept a été ouverte à Saint Germain-des-Prés en octobre 2020. Le concept est en cours d'adaptation dans les autres boutiques.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER 2021

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2021.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

