Secteur ICB : 40204020 - Habillement et accessoires

(Euronext Paris - Compartiment C)

19/03/2021 - 18:15

En millions d'euros 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 7,3 11,3 -35% - Activité Retail (Boutiques) 2,5 5,3 -53% - Activité Wholesale (Diffusion) 4,8 6,0 -20%



L'activité 2020 du Groupe Barbara Bui a évolué dans un environnement fortement impacté par les périodes de confinement et de couvre-feu, consécutives à la crise sanitaire de la Covid-19. Les boutiques du Groupe, au même titre que les distributeurs, ont été ainsi contraintes à fermer durant 3 mois pour ce motif. Les fermetures de frontières, la chute de fréquentation de la clientèle étrangère, ainsi que les restrictions multiples, ont également eu des impacts conséquents sur la bonne marche des affaires.

Dans ce contexte sans précédent, le Groupe Barbara Bui enregistre un chiffre d'affaires de 7,3 M€, en repli de 35% par rapport à l'année passée.

L'activité Retail réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€, soit une baisse de 53%. Le flag-ship de l'Avenue Montaigne, qui concentre à lui seul, la majeure partie de l'activité Retail, a été doublement impacté par des nuisances incompatibles à l'accueil de la clientèle, du fait de travaux de restructuration de l'immeuble. L'importance de ces nuisances a contraint le Groupe à fermer cette boutique à plusieurs reprises, ou à réduire les horaires d'accueil de ses clients. Au cumul, ce point de vente aura été fermé presque 6 mois, durant l'année 2020.

En début d'année, le Groupe Barbara Bui a pris à bail une boutique Carrefour Croix-Rouge, dans le quartier de Saint Germain-des-Prés, afin d'initier son nouveau concept store. Malgré le confinement et les impacts de la Covid-19, l'ouverture de la boutique a eu lieu début octobre 2020. L'activité sur l'exercice n'est pas significative, néanmoins, l'impact positif constaté en termes d'image valide la justesse du choix de cet emplacement. Cette boutique sera pilote pour le déploiement de notre nouvelle stratégie omnicanale.

L'activité de notre e-boutique s'est bien comportée sur l'exercice, même si son poids (8% de l'activité du Groupe) n'a pas pu compenser la baisse du chiffre d'affaires global.

Le Groupe a renforcé son organisation marketing digitale, avec notamment l'arrivée d'un CDO (Chief Digital Officer) en fin d'année 2020 afin d'accélérer la mise en œuvre des actions digitales dont les premiers effets positifs sont attendus sur l'exercice 2021.

L'activité Diffusion enregistre un chiffre d'affaires de 4,8 M€, soit un recul de 20% par rapport à 2019. Les distributeurs, européens et internationaux, ont subi les mêmes fermetures administratives et effets de la crise sanitaire : les carnets de commandes ont subi un fort recul dans un environnement sans précédent avec des répercussions qui se poursuivront sur l'exercice 2021. Cette crise a conduit le Groupe à s'adapter et à repenser ses formats de présentation des collections.

La stratégie et les perspectives du Groupe seront développées et détaillées dans le communiqué d'annonce des résultats 2020 qui sera publié au plus tard le 30 avril 2021.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance / Communication financière et sur le site www.actusnews.com.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI / Eligible PEA/PME



BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77 - [email protected]