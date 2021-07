09/07/2021 - 16:35

À la suite de la publication par l'AMF de l'avis de calendrier et d'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Fortune Legend Limited sur les actions Baccarat prévoyant une ouverture de ladite offre le 12 juillet 2021, la Société a demandé à Euronext la reprise de la cotation des actions Baccarat à compter du 12 juillet 2021 (inclus) à l'ouverture du marché.

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.





Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00





