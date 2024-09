05/09/2024 - 08:30

Aventador annonce la signature d'une lettre d'intention pour la prise de participation dans une AdTech experte en Média OOH et datas

Paris le 05.09.2024 à 8:30

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext-Growth, annonce entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 80% du capital d'une AdTech experte en média OOH et datas. Cette opération stratégique marque une étape clé dans la nouvelle feuille de route d'AVENTADOR, qui vise à créer de la valeur à travers un portefeuille diversifié d'entreprises rentables.

Fondée en 2005, la société cible a su s'imposer comme un expert du Média Out Oh Home et a développé une plateforme digitale propriétaire, de mesure et de profiling de l'audience qui révolutionne le marché de la publicité locale. Cet outil disruptif, permet d'affiner la mesure d'audience extérieure, qualitativement (typologie, etc..), quantitativement (ODV à VAC..) et en temps réel. Elle traite et analyse des milliers de données (BIG DATA) en temps réel, pour obtenir les meilleurs résultats opérationnels (SMART DATA). Son système de mesure d'audience intègre les résultats des enquêtes sur les déplacements des consommateurs avec de grands ensembles de données.

D'un commun accord entre les parties, la valorisation de la société cible, calculée en multiple du résultat d'exploitation, est fixée à 11.2 millions d'euros valorisant ainsi l'apport à 5.712.000 euros. Dans l'hypothèse où l'opération est réalisée avant le 31 décembre 2024 une décote de 20% sera appliquée sur cette valorisation, qui sera ultérieurement confirmée par un commissaire aux apports nommé par le Tribunal de Commerce.

La transaction, soumise à diverses conditions, se décomposera en deux parties: un apport de 51% en titres de la société cible à AVENTADOR en échange d'actions, et concomitamment l'achat de 29% supplémentaires pour un montant de 2.5 millions d'euros cash, si l'opération est réalisée avant le 31 décembre 2024.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président de AVENTADOR a déclaré : « Cette première opération marque une étape importante de la stratégie annoncée en juin 2024. Nous sommes heureux d'accueillir cet expert du média OOH et de la data avec lequel nous pourrons développer d'importantes synergies de communication digitale avec les futures acquisitions d'AVENTADOR ».

A propos de AVENTADOR

Aventador (ex-Algreen) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact : investors@aventadorholding.com

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE, ISIN : FR001400IV58) https://www.aventadorholding.com/