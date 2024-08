29/08/2024 - 08:55

Point d'information sur la situation de la société à la suite de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires du 27 août 2024

Paris, France – 29.08.2024 – AVENTADOR (ex ALGREEN) (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN: FR001400IV58), société de portefeuille, profite de la tenue d'une assemblée générale de ses actionnaires le 27 août 2024, ayant entériné un certain nombre de changements, pour apporter au marché une information sur sa nouvelle situation.

Nouvel actionnaire de référence :

A la suite d'une restructuration de son actionnariat, la société AVENTADOR (ex ALGREEN), dispose désormais d'un nouvel actionnaire de référence : AMC Uplift High Yield European Growth. La répartition de son actionnariat est désormais la suivante :

AMC Uplift High Yield European Growth 46,31 % Public 53,69 % Total 100,00%

Nouvelle direction :

A la suite de ce changement d'actionnariat, une refonte des organes de direction de AVENTADOR (ex ALGREEN) a été opérée.

Pour rappel, au 27 août 2024, la direction de la société était assurée par les personnes suivantes :

Directeur général :

M. Tan Ha

Membres du conseil d'administration :

M. Patrick Marché, président,

M. Bernard Voisin,

M. Michel Masson,

Société Novali.

A la suite de la démission de la quasi-totalité des membres de la direction, une nouvelle direction a été nommée. A la date des présentes, la direction de AVENTADOR (ex ALGREEN) est donc assurée par les personnes suivantes :

Directrice générale Mme Laetitia Maffei Président du conseil d'administration M. Gilles-Emmanuel Trutat Membre du conseil d'administration Mme Laetitia Maffei Membre du conseil d'administration M. Patrice Blandin Membre du conseil d'administration M. Ali Kaptanoglu Membre du conseil d'administration M. Patrick Marché

Biographies des nouveaux dirigeants :

M. Gilles-Emmanuel Trutat :

Gilles-Emmanuel Trutat est titulaire d'une maîtrise de droit des affaires de l'Université de Paris II–Panthéon Assas et est diplômé d'un MBA d'HEC–Université de Montréal. Aujourd'hui Président et Fondateur de Capital Système Investissements S.A, une société de gestion d'actifs spécialisée en dette privée et Private Equity basée à Genève, il a précédemment été Head of Private Markets chez EFG Bank, CEO d'Olympia Capital Gestion à Paris, Fondateur de PBS Private Bank Switzerland à Zürich, Responsable d'UBS Global Asset Management France & Monaco; il a également été Fund Manager chez Merrill Lynch à Genève et a travaillé comme Corporate Finance Analyst chez HSBC–Banque du Louvre à Paris.

Mme Laetitia Maffei :

Laetitia Maffei est titulaire d'une maîtrise de droit des affaires de l'Université Paris II – Panthéon Assas et est diplômée de l'École du Louvre. Elle débute sa carrière dans le domaine culturel au Centre Pompidou, puis au Centre Photographique d'Île-de-France. En 2013, elle remporte un marché public de la Région Île-de-France pour concevoir un musée d'art contemporain itinérant, le Musée Passager. Spécialiste de l'art digital, elle fonde Danae.io, l'une des premières startups à enregistrer des œuvres d'art dans la blockchain, ouvrant ainsi la voie aux NFT. Laetitia Maffei est lauréate du Réseau Entreprendre Paris et de l'incubateur Wilco. En 2020, elle remporte, avec l'artiste Kowei Nawa, le concours pour la statue de l'Égalité sur l'Île Seguin. Comprenant que la blockchain révolutionnerait la finance, elle rejoint Capital Système Investissements à Genève, une boutique de gestion d'actifs spécialisée en dette privée, où elle met à profit son expertise en gestion de projets et en innovation.

M. Patrice Blandin :

Patrice Blandin est le président d'ACN SERVICE et de MAM, spécialisées dans la maintenance industrielle et le rétrofit de machines à commande numérique. Auparavant, il a été président de STEEL FORM, fabricant français de fonds bombés en acier inox, et découpe Laser 3D 5 axes, et de ROTH2, deuxième fabricant européen de corps d'accumulateurs haute pression notamment pour l'hydrogène et bouteilles de plongée. Au cours de sa carrière, il a également été président du Laboratoire PHYTOCOSMA International et directeur général de COMAP International. Patrice Blandin a une formation initiale d'ingénieur complétée par des études de droit et de management. Il est magistrat consulaire en procédure collective et contentieux général depuis janvier 2018 et président de la délégation de prévention Détection du Tribunal de commerce de Lyon.

M. Ali Kaptanoglu :

Ali Kaptanoglu est un professionnel de la finance qui possède une vaste expérience de la gestion de patrimoine privé, de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs. Il a travaillé dans des banques multinationales prestigieuses telles qu'UBS, ABN Amro et Deutsche Bank. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et en administration des affaires de l'université de Bâle, avec une spécialisation en économie monétaire et en marchés financiers. Tout au long de sa carrière, Ali Kaptanoglu a conseillé des familles, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels et a participé à de nombreuses opérations de fusion et d'acquisition, à des projets de financement et à des activités de financement d'entreprises dans plusieurs pays. Il a également créé le bureau de la Turquie et du Moyen-Orient chez ABN Amro et a occupé des postes de direction dans diverses succursales internationales. Ali Kaptanoglu est membre de plusieurs organisations importantes, dont le Grand Cercle d'Orient et l'Oxford Philosophy Society.

M. Patrick Marché :

Patrick Marché est un entrepreneur et un chef d'entreprise chevronné qui possède une solide expérience dans divers secteurs, notamment la finance, la chimie verte et l'agroalimentaire. Il est président et fondateur de PM Entreprise, une société qu'il a créée en 2011, et a également fondé plusieurs autres entreprises à succès, telles que The Village, IRDOCA, Groupe Algreen et Groupe Neolife. Son leadership a permis à des entreprises comme le Groupe Algreen et le Groupe Neolife d'atteindre des revenus et une croissance significatifs, toutes deux cotées sur Euronext Growth. Auparavant, Patrick Marché était directeur général de Chocolat Weiss, où il dirigeait une équipe de 120 employés et générait un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros.

L'ensemble de ces nouvelles nominations ont été ratifiées au cours de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 27 août 2024.

Nouvelle stratégie de développement :

La nouvelle direction a initié une réorientation stratégique de la société en s'engageant à prendre des participations dans des entreprises rentables de différents secteurs en Europe, et à les conserver sans limite de temps, tout en favorisant leur développement. AVENTADOR accompagne activement les entreprises de son portefeuille dans leur développement pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation, financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Nouveau nom de la société :

Afin de refléter cette nouvelle stratégie, la Société a procédé au changement de sa dénomination sociale, qui est désormais AVENTADOR.

Ce changement de nom a été décidé au cours de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 27 août 2024.

Nouveau siège de la société :

Le conseil d'administration a modifié le siège social et l'a déplacé du :

Wellio Lyon Part-Dieu – 9 rue des Cuirassiers – 69003 Lyon

Au :

10 rue de la Paix – 75002 Paris

Présentation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 27 août 2024 :

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site internet de la société sous l'onglet Espace Investisseurs : www.aventadorholding.com

A propos de AVENTADOR (ex ALGREEN) :

AVENTADOR (ex ALGREEN) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, AVENTADOR s'efforce de maximiser la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant positivement à l'économie. AVENTADOR accompagne activement les entreprises de son portefeuille à se développer pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation, financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

