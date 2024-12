05/12/2024 - 08:00

Résultats semestriels 2024-2025 :

des fondamentaux financiers solides

au service d'une stratégie construite autour d'un élargissement de gamme

vers de nouveaux marchés

Marseille, le 5 décembre 2024. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce ses résultats semestriels 2024-2025 (période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024) arrêtés par le Conseil d'administration du 4 décembre 2024[1].

Dans un contexte économique toujours compliqué et afin de préparer au mieux l'élargissement prochain de son offre de produits offrant l'opportunité de partir à la conquête de nouveaux marchés, Avenir Telecom s'est concentré sur ce semestre sur le strict contrôle de ses coûts et la préservation de ses ressources financières.

(en millions d'euros) S1 2023-2024 S1 2024-2025 Chiffre d'affaires 7,3 5,1 Résultat opérationnel avant coûts centraux 0,2 0,5 Résultat opérationnel (3,1) (2,8) Charges financières nettes (0,1) (0,3) Résultat net des activités poursuivies (3,2) (3,1) Résultat des activités non poursuivies (0,1) 0,0 Résultat net (3,3) (3,1)

Activité pénalisée par le contexte macroéconomique

Comme annoncé début novembre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ressort à 5,1 millions d'euros, contre 7,3 millions un an plus tôt. Cette évolution s'explique :

En EMEA, par un attentisme marqué des grands donneurs d'ordres, que ce soit en France dans un contexte politico-économique incertain et plus généralement dans de nombreux pays dans un contexte économique compliqué ;

Dans la zone Asie Pacifique, par l'arrêt des livraisons à son ancien 1er client qui a lui-même perdu ses 2 plus gros contrats.

Gestion rigoureuse de la chaine de production

Dans ce contexte de faible volume d'activité, Avenir Telecom est parvenu à maintenir un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, démontrant ainsi sa gestion stricte des coûts de production. Il ressort à 0,5 million d'euros contre 0,2 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel est comparable à celui enregistré lors de la même période de l'exercice précédent (-2,8 millions contre -3,1 millions) tout comme le résultat net (-3,1 millions contre -3,3 millions).

Près de 16 millions d'euros de trésorerie disponible à fin septembre 2024

Le Groupe a mis une attention particulière à la gestion de sa trésorerie tout en investissant sur un accroissement des stocks (5,9 millions d'euros à fin septembre, soit une hausse de 0,8 million en 6 mois).

La trésorerie brute est restée à un niveau solide de près de 16 millions d'euros à fin septembre 2024 (20 millions à fin mars 2024), pour des fonds propres de 10,6 millions d'euros et aucune dette financière[2].

Perspectives

Avenir Telecom reste convaincu que le retour à la croissance ne peut être envisagé que par l'élargissement de son offre et la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux clients. C'est dans cette optique que le Groupe a négocié l'extension de l'accord de licence de marque avec Energizer®, initié en 2010 et prolongé jusqu'en 2030, aux domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques (cf. communiqué du 26 février 2024).

L'arrivée programmée des produits Energizer® dans le domaine de l'informatique (ordinateurs portables et tablettes) s'inscrit comme le prolongement naturel de l'expertise déjà démontrée d'Avenir Telecom dans le monde de la téléphonie mobile. Cet écosystème complémentaire répond aux mêmes attentes des clients (robustesse et autonomie des produits), fait appel aux mêmes sous-traitants et dispose très souvent des mêmes canaux de distribution.

L'extension de l'accord aux domaines de l'outillage et des équipements électriques, principalement en Europe, permettra d'adresser des secteurs en forte croissance et en lien avec l'ADN de la marque Energizer® avec une large gamme de produits allant des outils électriques et sans fil pour le bricolage et le jardinage aux générateurs en passant par les pompes à chaleur.

A ce jour, Avenir Telecom a finalisé la qualification des usines partenaires en charge de la production, un processus long et exigeant afin de répondre aux standards de qualité élevés que le Groupe s'est toujours imposé. La procédure d'homologation par Energizer® des usines partenaires se poursuit de sorte que les productions en série devraient être lancées en début d'année 2025 pour des livraisons attendues au début de l'exercice prochain. Les premières ventes devraient se faire à partir de cet horizon et la progression visible des ventes devrait arriver au deuxième semestre de l'exercice 2025-2026.

Robert Schiano, PDG d'Avenir Telecom, déclare : « L'ensemble des équipes et moi-même avons consacré beaucoup d'énergie à revoir la gamme actuelle de produits et à construire la nouvelle : définition de l'offre, choix rigoureux des partenaires, définition de la gamme de prix dans un marché déflationniste, etc. Nous affrontons d'énormes vents contraires mais nous gardons le cap pour nous donner les moyens de rebondir. »

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR001400CFI7 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Telecommunications.

