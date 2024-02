26/02/2024 - 08:00

Renouvellement de l'accord de licence de marque jusqu'en 2030 ;

Extension aux domaines de l'informatique, de l'outillage et des équipements électriques.

Marseille, le 26 février 2024. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce le renouvellement, avant la date anniversaire du contrat en cours, et l'extension de son accord de licence de marque avec Energizer Holdings jusqu'en 2030.

La reconnaissance du succès dans la téléphonie mobile

Cette annonce est faite le jour de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. A cette occasion, Avenir Telecom dévoilera sa toute dernière innovation, le P28K, un nouveau téléphone durci Energizer® doté d'une batterie puissante de 28 000 mAh pour la plus grande autonomie au monde !

Ce renouvellement témoigne de la confiance mutuelle entre les deux partenaires, qui collaborent depuis 2010 dans le domaine des accessoires mobiles et depuis 2017 dans celui des téléphones mobiles (smartphones et feature phones). Grâce à cet accord, Avenir Telecom bénéficie de la notoriété et de la qualité d'une marque leader, distribuée et reconnue dans plus de 160 pays. Reconnu pour son expertise dans le développement de solutions innovantes, dans le respect des critères très exigeants de la marque, la fabrication dans les usines partenaires, offrant les meilleurs standards de qualité et de compétitivité, et la commercialisation au travers d'un puissant réseau mondial de distributeurs, Avenir Telecom a déjà contribué au succès de la gamme de produits Energizer® dans le secteur de la téléphonie mobile.

Une extension naturelle au monde de l'informatique

L'extension de l'accord porte en premier lieu sur le domaine de l'informatique (ordinateurs portables et tablettes), dans le prolongement naturel de l'expertise déjà démontrée d'Avenir Telecom dans le monde de la téléphonie mobile.

Cet écosystème complémentaire répond aux mêmes attentes des clients (robustesse et autonomie des produits), fait appel aux mêmes sous-traitants et dispose très souvent des mêmes canaux de distribution.

Avenir Telecom a déjà démontré dans le passé sa capacité à se déployer très vite dans ce domaine et pourra désormais contrôler toute la chaine de valeur et disposer de la puissance de la marque Energizer®.

L'ouverture vers un nouveau segment à fort potentiel, notamment dans les circuits professionnels

L'extension de l'accord porte également sur les domaines de l'outillage et des équipements électriques, principalement en Europe. Sur ces secteurs en forte croissance et en lien avec l'ADN de la marque Energizer®, Avenir Telecom pourra ainsi développer et commercialiser une large gamme de produits allant des outils électriques et sans fil pour le bricolage et le jardinage aux générateurs en passant par les pompes à chaleur. Avenir Telecom étudie l'opportunité de créer des gammes professionnelles à destination des artisans et des grossistes, en complément des produits grand public. Ces produits seront conçus pour offrir des performances optimales, une durabilité et une sécurité maximales aux utilisateurs. Les premières ventes sont attendues dès l'été 2024.

Avec ce partenariat renforcé, Avenir Telecom confirme sa stratégie de diversification et d'internationalisation, en s'appuyant sur une marque de référence dans le secteur de l'énergie. Le Groupe entend ainsi répondre aux besoins des consommateurs, en leur proposant des produits fiables, innovants et accessibles.

Un accord immédiatement profitable

Les nouveaux termes de l'accord annoncé ce jour offrent à Avenir Telecom de solides perspectives de croissance, via la conquête de nouveaux marchés, et d'amélioration de sa rentabilité structurelle, grâce à l'optimisation des charges opérationnelles avant coûts centraux.

Robert Schiano, PDG d'Avenir Telecom, déclare : « Nous sommes très heureux de renouveler et d'étendre notre accord de licence de marque conclu en direct avec Energizer Holdings, qui est un partenaire de confiance et de long terme. C'est la reconnaissance de la qualité de notre engagement depuis près de 15 ans aux côtés d'une marque mondialement reconnue.

Après avoir dépensé beaucoup de temps et d'énergie dans l'analyse d'opportunités de croissance externe, nous avons acquis la conviction que nous disposons d'un énorme potentiel de croissance organique grâce à notre capacité d'innovation et à la puissance de la marque Energizer.

Nous sommes convaincus que le niveau d'expertise de nos équipes, engagées depuis de nombreuses années dans la conception de produits de qualité à des prix accessibles, associé à l'enthousiasme d'une force commerciale fraîchement étoffée sont des atouts majeurs pour partir à la conquête des nouveaux marchés adressables et faire croitre considérablement le chiffre d'affaires et la rentabilité d'Avenir Telecom dans les prochaines années. »

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

