18/12/2023 - 18:00

Marseille, le 18 décembre 2023. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce aujourd'hui un investissement stratégique au capital de Kai OS Technologies, la société à la pointe de la technologie des systèmes d'exploitation (OS) pour smart feature phones.

Le système d'exploitation de référence des smart feature phones

Kai OS Technologies est soutenu par des acteurs majeurs de l'industrie technologique et des télécommunications, notamment Cathay Innovations, Google, Reliance Jio et TCL. Avec ces partenaires, Kai se concentre sur la création de solutions qui font de l'accès à Internet une réalité pour tous, tout en aidant les partenaires à transformer leurs modèles commerciaux.

Kai OS Technologies est à l'origine d'un écosystème de produits et de services numériques abordables et a pour mission de rendre autonomes les personnes du monde entier grâce à la technologie. Son produit phare, KaiOS, est le principal système d'exploitation mobile pour les téléphones accessibles et intelligents, avec plus de 175 millions d'appareils vendus dans plus de 100 pays. KaiOS est basé sur HTML5 et d'autres technologies web ouvertes. Les appareils fonctionnant sur cette plateforme nécessitent une mémoire limitée, tout en offrant une expérience utilisateur riche grâce à l'accès à des applications telles que WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Search et Google Maps.

Une relation de confiance initiée en 2019

Cet investissement, d'un montant confidentiel[1], offre à Avenir Telecom une participation minoritaire au capital de KaiOS et vient enrichir la relation initiée dès 2019 entre les deux groupes avec la sortie des premiers téléphones Energizer® utilisant le système d'exploitation KaiOS.

En novembre 2023, Avenir Telecom et Kai OS Technologies, qui avaient déjà la volonté de perpétuer leur partenariat historique, ont signé un accord commercial permettant notamment aux deux groupes de renforcer leur offre auprès des opérateurs et des distributeurs. Grâce à cette collaboration, Avenir Telecom renforce sa position en tant que fournisseur de smart feature phones à la pointe de la technologie, tout en contribuant au développement continu de KaiOS en tant que système d'exploitation mobile de référence.

Une opération fidèle à la vision stratégique d'Avenir Telecom

Cette opération confirme la volonté stratégique d'Avenir Telecom de poursuivre ses investissements destinés à sa reconquête commerciale, notamment dans le domaine du feature phone, et de saisir les opportunités de croissance externe, tout en restant extrêmement sélectif sur le profil des entreprises, leurs perspectives de développement et la valorisation demandée.

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Sans impact significatif sur la trésorerie du Groupe (24,3 millions d'euros au 30 septembre 2023)