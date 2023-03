27/03/2023 - 18:00

Marseille, le 27 mars 2023. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, publie les résultats de son dernier audit de performance extra-financière et annonce son engagement en faveur de la réduction de son empreinte environnementale et du programme Les Ambitieuses Tech for Good.

Amélioration de la performance extra-financière

Avenir Telecom a, comme chaque année, participé à la campagne de notation extra-financière organisée par Gaïa Research. À l'issue de l'édition 2022, portant sur les données de l'année 2021, la Société a obtenu la note de 56 / 100, en progression de 4 points sur 1 an. Cette note globale est supérieure de 8 points à la moyenne des sociétés comparables telle que définie par Gaïa Research.

Notation 2019 2020 2021 Progression 2021 Référence Gouvernance 45 43 44 +1 56 Social 47 61 61 = 38 Environnement 50 43 53 +10 51 Parties prenantes externes 64 64 77 +13 55 Note Globale 49 52 56 +4 48

Le rapport conclut par ailleurs que « Gaïa Research n'a pas identifié de controverse significative pour Avenir Telecom. » et que « L'entreprise n'est pas exposée aux activités considérées comme controversées. »

Réduction de l'empreinte environnementale

Déjà en progression de 10 points en 2022 sur sa maîtrise des enjeux environnementaux, Avenir Telecom a décidé d'aller plus loin en est allé plus loin et repensant ses packaging pour les transformer en 100% écologiques. L'environnement durable est encore plus au cœur des préoccupations de tous. Aujourd'hui, les consommateurs ont tendance à se tourner vers des produits responsables pour contribuer à préserver notre planète… Avenir Telecom aussi !

Ainsi, les nouveaux packagings des téléphones mobiles et accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® sont désormais 100% recyclés, plus petits, sans vernis et utilisent des encres 100% végétales.

Tout changement vers une attitude écologique a un impact significatif sur le respect et la préservation de notre planète. Avenir Telecom poursuit ainsi son engagement vers un avenir plus vert !

Engagement en faveur du programme national “Les Ambitieuses”

Fort de cet ADN d'engagement dans la durée, de la volonté de faire de la technologie un levier facilitant la communication entre les individus et solidement ancré dans son territoire marseillais, Avenir Telecom a décidé de soutenir un programme pour faire avancer l'innovation sociale.

Créé par l'association La Ruche, Les Ambitieuses est un programme d'accélération à destination des femmes entrepreneures qui ont lancé une startup à impact social pour répondre à des enjeux de société (l'écologie, l'alimentation, la tech, la culture, la solidarité, etc.). Chaque année, les projets sélectionnés bénéficient d'un accompagnement complet, tant au niveau opérationnel que stratégique.

En 2023, Avenir Telecom s'engage dans l'accompagnement de 3 femmes entrepreneures marseillaises et sera, à ce titre, partie prenante dans la sélection des lauréates « Ambitieuses », la valorisation du programme et le coaching ponctuel et individuel des Ambitieuses.

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Amaury Dugast Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr adugast@actus.fr

