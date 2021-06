14/06/2021 - 19:30

Marseille, le 14 juin 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce ses résultats de l'exercice 2020-2021 (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) arrêtés ce jour par le Conseil d'administration[1].

(en millions d'euros) 2019-2020 2020-2021 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 25,5 16,1 (9,4) Résultat opérationnel (4,6) (1,8) +2,8 Charges financières nettes (0,3) (1,1) (0,8) Résultat net des activités poursuivies (4,9) (2,9) +2,0 Résultat des activités non poursuivies 0,5 4,3 +3,8 Résultat net (4,4) 1,4 +5,8

Avenir Telecom sort renforcé d'une crise sanitaire sans précédent et à l'impact violent sur le secteur (pénurie mondiale de composants électroniques et attentisme de certains clients dans un contexte de nouvelles fermetures des réseaux de distribution physiques). Au terme de cette année, le Groupe aura achevé son recentrage stratégique (arrêt de la distribution directe subventionnée par les opérateurs en Roumanie), dégagé un bénéfice net positif, quasiment reconstitué ses fonds propres et augmenté sa trésorerie de plus de 10 millions d'euros.

Fort de cette nouvelle situation assainie, Avenir Telecom vient d'entrer dans la nouvelle phase de son plan de développement avec plusieurs investissements stratégiques en préparation et un premier accord noué avec Group SFIT (Thomson Computing), concepteur et distributeur d'ordinateurs portables et d'accessoires informatiques commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque THOMSON.

Chiffre d'affaires impacté par la crise sanitaire et un effet de base défavorable

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 16,1 millions d'euros, contre 25,5 millions un an plus tôt, avec des performances très contrastées par région.

Ainsi, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires en légère croissance en Asie (+3%), territoire de conquête prioritaire, à 8,7 millions d'euros.

Avec 7,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020-2021 contre 16,7 millions d'euros un an plus tôt, la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique paye le plus lourd tribut à la crise et un effet de base défavorable (suspension d'un accord de distribution non stratégique dû à la crise sanitaire et fin d'un contrat de services).

Les territoires d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, restent marginaux à l'échelle du Groupe (0,1 million d'euros) et ne constituent pas une zone d'investissement prioritaire à court terme mais un gisement de croissance dans le futur.

Forte amélioration du résultat opérationnel et du résultat net

Malgré ces performances commerciales contrastées, Avenir Telecom a dégagé un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, de 1,0 million d'euros contre une perte de -0,1 million un an plus tôt. Le Groupe a bénéficié d'une reprise de provision de 2,3 millions, de sorte que le résultat opérationnel s'est amélioré de 2,8 millions d'euros en un an, passant de -4,6 million d'euros en 2019-2020 à -1,8 million en 2020-2021.

Après prise en compte des charges financières, essentiellement liées au traitement comptable (sans impact sur la trésorerie) de la ligne de financement en obligations convertibles, et de l'impact comptable favorable de la modification substantielle du plan de redressement (+3,5 millions d'euros) sur le résultat des activités non poursuivies, Avenir Telecom a dégagé un bénéfice net annuel positif de 1,4 million d'euros. En un an, le résultat net s'est apprécié de 5,8 millions d'euros.

Trésorerie disponible de 16,2 millions à fin mars 2021

Le recours programmé à la ligne de financement en obligations convertibles a permis de lever 12,3 millions d'euros et d'améliorer la trésorerie de 10,0 millions d'euros après prise en compte des flux liés au financement de l'activité opérationnelle (-2,0 millions d'euros).

Au 31 mars 2021, Avenir Telecom disposait ainsi d'une trésorerie de 16,2 millions d'euros pour un endettement financier de 3,3 millions d'euros constitué exclusivement d'obligations émises mais non encore converties en actions.

L'assainissement du bilan est également sensible au niveau des capitaux propres, ramenés en 12 mois de -13,7 millions à -1,5 million avant conversion des obligations inscrites au bilan.

La ligne de financement en obligations convertibles a permis de lever, net de frais, 4,5 millions d'euros additionnels depuis le 1er avril 2021 et pourrait permettre de lever 21,5 millions supplémentaires jusqu'à son échéance fixée en octobre 2023.

Rebond de l'activité dès le début de l'exercice 2021-2022 et mouvements stratégiques

Comme annoncé, l'exercice 2021-2022 doit être celui du rebond commercial et des mouvements stratégiques.

Sur le plan commercial, le Groupe enregistre des facturations en hausse sur les premières semaines de l'exercice ouvert le 1er avril 2021, par rapport à la même période de 2020. À ce jour, les commandes reçues à livrer sur l'exercice et financées grâce à la ligne de financement en obligations convertibles s'élèvent d'ores et déjà à 28 millions d'euros, soit plus de 74% de croissance par rapport au chiffre d'affaires du dernier exercice.

Sur le plan stratégique, le nouvel Avenir Telecom a pour ambition de déployer son savoir-faire au travers de 3 axes complémentaires (enrichissement de son portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). À ce titre, la signature d'un partenariat stratégique annoncée début juin avec Thomson Computing doit permettre de mettre en œuvre des synergies industrielles, commerciales et financières pour poursuivre la success story de la marque Thomson Computing.

Avenir Telecom confirme son ambition de finaliser d'autres accords avant la fin du 1er semestre 2021-2022 (30 septembre 2021).

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale, le 21 juillet 2021

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 [email protected] [email protected] [email protected]

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public dans les prochains jours.