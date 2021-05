17/05/2021 - 18:00

Marseille, le 17 mai 2021. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , publie son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2020-2021 (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).



(en millions d'euros) 2019-2020 2020-2021 Var. % Chiffre d'affaires 25,5 16,1 -37% Dont Europe, Moyen-Orient, Afrique 16,7 7,4 -56% Dont Asie 8,5 8,7 +3% Dont Amériques 0,3 0,1 -78%



Comme anticipé et annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, Avenir Telecom a abordé la seconde moitié de l'exercice avec prudence compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire et à l'ampleur de son impact sur l'économie. Face à la pénurie mondiale de composants électroniques et à l'attentisme de certains clients dans un contexte de nouvelles fermetures des réseaux de distribution physiques, la Direction a suspendu les achats de marchandises, compte tenu de conditions tarifaires et de délai de fabrication jugés trop défavorables. Le Groupe a ainsi privilégié la poursuite de l'assainissement de son bilan. Il en ressort un chiffre d'affaires annuel en repli mais une amélioration sensible des résultats et de la situation financière. Cette position permet d'accélérer l'entrée dans la nouvelle phase du plan de développement avec plusieurs investissements stratégiques en préparation.

Priorité donnée à la région Asie, effet de base défavorable en Europe

Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 16,1 millions d'euros, contre 25,5 millions un an plus tôt, avec des performances très contrastées par région.

Ainsi, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires en légère croissance en Asie (+3%), territoire de conquête prioritaire, à 8,7 millions d'euros. Cette zone représente pour la première fois plus de la moitié (54%) des facturations sur un exercice. Cette performance est le fruit des investissements réalisés depuis plusieurs années dans la construction d'un réseau de distribution et l'homologation des produits aux différentes réglementations nationales. Sur l'exercice, Avenir Telecom a notamment réalisé ses premières livraisons en Inde, confirmé son lancement au Vietnam et en Malaisie et poursuivi sa conquête de marchés stratégiques en signant des contrats de distribution, qui devraient générer leurs premières commandes sur le premier semestre 2021-2022, au Bangladesh et au Népal.

Avec 7,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020-2021 contre 16,7 millions d'euros un an plus tôt, la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique paye le plus lourd tribut à la crise. Outre la fermeture de plusieurs points de vente de partenaires et le report de campagnes marketing, le Groupe a également été pénalisée par la suspension, pendant plusieurs mois, d'un accord de distribution non stratégique dû à la crise sanitaire et la fin d'un contrat de services qui représentaient encore un volume d'affaires important lors du dernier exercice. Cet élément explique, à lui seul, environ 40% du repli annuel.

Les territoires d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, restent marginaux à l'échelle du Groupe (0,1 million d'euros) et ne constituent pas une zone d'investissement prioritaire à court terme mais un gisement de croissance dans le futur.

Amélioration sensible des résultats semestriels et hausse de 10 M€ de la trésorerie

Grâce à sa gestion financière toujours rigoureuse, le Groupe devrait afficher des résultats annuels en très nette amélioration à fin mars 2021 et ainsi confirmer son redressement engagé depuis 2 ans.

Dans le même temps, la mise en œuvre d'une ligne de financement en fonds propres a permis d'augmenter la trésorerie disponible de 10 M€ pour la porter à 16 M€ à fin mars 2021 et ainsi pouvoir financer le redémarrage de l'activité commerciale et les investissements stratégiques à venir.

Rebond de l'activité dès le début de l'exercice 2021-2022

Tirant profit de sa situation financière solide et de sa très bonne connaissance du marché, Avenir Telecom a su tirer profit des premiers signaux de reprise de l'activité commerciale mondiale. Ainsi, sur les premières semaines de l'exercice ouvert le 1er avril 2021, le Groupe enregistre des facturations en hausse par rapport à la même période de 2020 alors que l'activité à cette époque était encore bien orientée. À ce jour, les commandes reçues à livrer sur l'exercice s'élèvent d'ores et déjà à 22 millions d'euros, soit plus de 35% de croissance par rapport au chiffre d'affaires du dernier exercice.

Plusieurs mouvements stratégiques en préparation avant l'été

Au-delà de son activité courante, Avenir Telecom a surtout mis à profit l'exercice 2020-2021 pour préparer la nouvelle phase de son plan de développement. Comme annoncé, la mise en place de la ligne de financement obligataire permet désormais à Avenir Telecom de saisir de nouvelles opportunités de création de valeur. La société a décidé de déployer son savoir-faire au travers de 3 axes complémentaires :

L' enrichissement de son portefeuille de licences de marques afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque Energizer ® dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026 ;

de marques afin de dupliquer le succès rencontré avec la marque dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026 ; La signature de partenariats industriels et commerciaux avec des sociétés présentant un important potentiel de synergies en capitalisation sur l'expertise acquise sur toute la chaine de valeur (négociation de licences, design des produits, approvisionnement en composants, production à grande échelle, logistique, réseau de distribution, gestion juridique et financière) ;

avec des sociétés présentant un important potentiel de synergies en capitalisation sur l'expertise acquise sur toute la chaine de valeur (négociation de licences, design des produits, approvisionnement en composants, production à grande échelle, logistique, réseau de distribution, gestion juridique et financière) ; La prise de participation dans des entreprises pouvant apporter un savoir-faire technologique complémentaire pour enrichir l'offre globale du Groupe.

À ce jour, Avenir Telecom étudie 9 alliances répondant à ces objectifs et a pour ambition de finaliser au-moins 1 dossier sur chacun des 3 axes avant la fin du 1er semestre2021-2022 (30 septembre). Un premier accord devrait être finalisé avant l'été.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels, lundi 14 juin 2021, après Bourse

