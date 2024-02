22/02/2024 - 19:15

Aurora Sterilisation (« Aurora ») et l'European Innovation Council (« EIC ») ont signé un accord de subvention de 2,5 millions d'euros dans le cadre du programme de recherche « EIC Accelerator 2023 ».

Cette reconnaissance confirme l'innovation impactante d'Aurora dans le domaine de la technologie de stérilisation, qui :

Protège les patients contre la contamination des dispositifs médicaux réutilisables non stérilisables à l'heure actuelle.

Favorise l'introduction de nouveaux dispositifs médicaux, qui manquaient auparavant d'un processus de stérilisation efficace.

Introduit un agent stérilisant qui ne présente aucune menace pour la santé humaine ou l'environnement, qui réduit l'empreinte carbone des dispositifs médicaux et qui est sobre en consommation d'énergie.

Exprimant son enthousiasme, Jan Laarman, cofondateur et directeur général d'Aurora, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de recevoir cette subvention du Conseil Européen de l'Innovation (EIC). Cette somme sera allouée au développement de nos deux solutions, l'Aqsaniit, stérilisateur de dispositifs médicaux réutilisables et plus particulièrement d'endoscopes gastro-intestinaux pour les hôpitaux, et le Silanaq, stérilisateur destiné aux fabricants de dispositifs médicaux à usage unique qui veulent réduire leur dépendance à l'oxyde d'éthylène ou aux rayons ionisants. Je suis très fier que les équipes d'Aurora soient reconnues parmi les 1 % des candidats ayant été récompensés. »

Thomas Parias, cofondateur et Président d'Aurora, a ajouté : « Cette subvention - qui est un financement non dilutif - va nous permettre dans les prochains mois d'accélérer l'accès au marché de nos solutions innovantes pour répondre aux enjeux de stérilisation à l'hôpital et pour les MedTech. Cette somme constitue la première tranche de l'engagement de l'EIC à nos côtés. Conformément au programme EIC Accelerator 2023 nous pourrions accueillir la Banque Européenne d'Investissement comme investisseur à l'occasion d'une prochaine levée de fonds ».

À propos d'EIC Accelerator et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI)

L'accélérateur EIC est la pierre angulaire du programme de financement Horizon Europe (2021-2027) initié par la Commission européenne (CE) et le Conseil européen de l'innovation (EIC). Son objectif est d'aider les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille moyenne et les innovateurs à lancer leurs idées, technologies et produits révolutionnaires.

Seules les entreprises les plus innovantes sont sélectionnées. Au cours de la première année du programme EIC Accelerator, sur plus de 4000 candidats, 164 projets ont été sélectionnés pour un financement. Cela montre à quel point la concurrence est intense dans le cadre du programme et démontre la haute qualité des propositions financées.

Une caractéristique unique de l'EIC est qu'il fournit un financement aux entreprises par le biais de subventions et d'investissements. Les entreprises bénéficient également d'un encadrement et d'un soutien sur mesure en matière de commercialisation - comme un accès facilité aux salons internationaux.

Quant à la Banque Européenne d'Investissement (BEI) depuis sa création, elle a investi plus de 1000 milliards d'euros dans des entreprises innovantes. L'ensemble des investissements signés par la BEI dans l'UE sur la seule année 2023 auront pour effet, d'ici 2027 :

d'appuyer 270 milliards € d'investissements,

d'accroître le PIB de l'UE de 1,03%,

de créer 1.460.000 emplois supplémentaires

À propos d'AURORA STERILISATION

Créée en 2019, Aurora est une entreprise française de MedTech spécialisée dans la stérilisation. Elle doit sa création à un partenariat de 2018 entre Aurora, le Laboratoire BIOS de l'Université de Reims-Champagne Ardennes (URCA), et le Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique de Charleville-Mézières (CRITT-Matériaux). Cette collaboration a donné naissance à des brevets centrés autour d'une nouvelle technique de stérilisation unique à plasma naturel, à basse température et qui active des gaz de l'air. Il est important de noter que la procédure de stérilisation des dispositifs médicaux d'Aurora est la première en son genre - en utilisant uniquement des gaz atmosphériques sans produits chimiques.

