Aurora Cold Plasma Sterilisation (« Aurora ») est fière d'annoncer sa dernière réalisation : avoir été sélectionnée comme lauréate de l'EIC Accelerator 2023, qui comprend un soutien au financement mixte.

Ce prix témoigne des progrès novateurs d'Aurora dans le domaine de la technologie de stérilisation, qui :

Protège les patients contre la contamination potentielle des dispositifs médicaux réutilisables non stérilisables.

Favorise l'introduction de nouveaux dispositifs médicaux, qui manquaient auparavant d'un processus de stérilisation efficace.

Introduire un stérilisant qui ne présente aucune menace pour la santé humaine ou l'environnement et qui est écoénergétique.

Exprimant son enthousiasme, Jan Laarman, co-fondateur et PDG d'Aurora, a déclaré : « Nous sommes profondément honorés de recevoir cette distinction de l'estimé Conseil européen de l'innovation (EIC). Il est à noter qu'environ 1 % des demandes de projets méritent cet honneur, réaffirmant l'innovation inégalée de notre technologie. »

Thomas Parias, cofondateur et président d'Aurora, a ajouté : « Au-delà de ses implications financières, cette subvention souligne notre innovation, reconnue par le groupe d'experts de la Commission européenne. L'engagement d'EIC attirera sans aucun doute de nouveaux investisseurs, accélérant ainsi l'introduction de notre technologie sur le marché. Cela ouvre la voie à d'autres solutions de stérilisation pour les hôpitaux et les fabricants de dispositifs médicaux à usage unique. »

À propos d'EIC Accelerator

L'accélérateur EIC est la pierre angulaire du programme de financement Horizon Europe (2021-2027) initié par la Commission européenne (CE) et le Conseil européen de l'innovation (EIC). Son objectif est d'aider les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille moyenne et les innovateurs à lancer leurs idées, technologies et produits révolutionnaires.

À propos du EIC

Lancé en mars 2021, le Conseil européen de l'innovation (EIC) est un le programme phare de l'EU Horizon Europe. Il dispose d'un budget substantiel de 10,1 milliards d'euros, pour favoriser les innovations dès l'amorçage. Une caractéristique remarquable de l'EIC est son modèle de financement unique, qui comprend à la fois des subventions et des investissements pour les entreprises individuelles. Le Fonds EIC gère ces investissements, principalement axés sur les entreprises en démarrage et les PME. Grâce à son approche holistique de l'innovation, l'EIC a :

A soutenu plus de 430 projets sur les technologies futures et émergentes, ce qui a donné lieu à plus de 3000 articles scientifiques, plus de 600 innovations et plus de 100 brevets.

A soutenu plus de 5700 start-ups et PME, pour un montant total de plus de 5 milliards d'euros d'investissements ultérieurs et une augmentation de plus de deux fois de leurs effectifs en seulement deux ans.

À propos d'AURORA

Créée en 2019, Aurora est une entreprise française de MedTech spécialisée dans la stérilisation. Elle doit sa création à un partenariat de 2018 entre Aurora, le Laboratoire BIOS de l'Université de Reims-Champagne Ardennes (URCA), et le Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique de Charleville-Mézières (CRITT-Matériaux). Cette collaboration a donné naissance à des brevets centrés autour d'une nouvelle technique de stérilisation unique à base de plasma à basse température qui utilise des gaz atmosphériques. Il est important de noter que la procédure de stérilisation des dispositifs médicaux d'Aurora est la première en son genre - en utilisant uniquement des gaz atmosphériques sans produits chimiques.

