21/02/2023 - 11:00

Rouen, 21 février 2023

AURORA annonce une levée de fonds réussie d'un montant de 2 millions €, réservée à ses actionnaires actuels, afin de financer son nouveau projet de stérilisation industrielle

À propos d'AURORA

AURORA est une société MedTech normande, spécialisée dans la stérilisation, fondée en 2019. Elle puise ses origines dans un partenariat né en octobre 2018 entre AURORA d'une part, et l'Université de Reims-Champagne Ardenne (URCA) et le Centre Régional d'Innovation et Transfert de Technologie de Charleville-Mézières, d'autre part. Ce partenariat a donné lieu à des brevets sur un principe de stérilisation à base de plasma basse température utilisant des gaz de l'air. La Société a réalisé une première levée de fonds de 3 millions € en capital en décembre 2021. En février 2022, AURORA est lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt « Maladies Infectieuses Émergentes » (AMI-MIE) dans le cadre du plan France 2030, qui lui a attribué un financement non-dilutif de 3 millions €.

AURORA possède ainsi la première technologie de stérilisation au plasma froid pour dispositifs médicaux, utilisant exclusivement des gaz de l'air et sans produit chimique.

L'innovation développée par AURORA

Le système de stérilisation développé par AURORA représente une véritable innovation :

en protégeant complètement les patients exposés à des contaminations potentielles provenant d'endoscopes qui n'étaient pas stérilisables jusqu'alors ;

en ouvrant la voie à l'arrivée sur le marché de dispositifs médicaux innovants qui n'ont pas de procédé de stérilisation adapté ;

en proposant un agent stérilisant non-toxique pour la santé humaine et pour l'environnement, sobre énergétiquement.

Les marchés cibles d'AURORA

La stérilisation dans les centres de soins

AURORA a pour première vocation de fournir des équipements, des consommables et de l'expertise dans les centres de soins, afin de stériliser les dispositifs médicaux réutilisables.

En novembre 2022, AURORA a mis au point la 3ème version de son prototype préindustriel de stérilisation, avec une cuve de 140L, adaptée aux besoins de ce marché. Les 3 premiers AQSANIIT (« aurore boréale » en inuit), version de série, sont en cours d'assemblage. La société continue de poursuivre son objectif de lancement commercial post-marquage CE à l'horizon 2024.

Un nouveau marché identifié : la stérilisation industrielle

L'équipe d'AURORA a mis en évidence l'existence d'un deuxième marché très prometteur pour sa technologie de stérilisation à froid : les fabricants de dispositifs médicaux dont la stérilisation est un prérequis avant toute commercialisation.

En effet le marché de la stérilisation industrielle va se restructurer dans les années à venir pour plusieurs raisons :

la toxicité de l'oxyde d'éthylène (EtO) qui pousse les États et les industriels à rechercher des alternatives à court et moyen terme (l'EtO pèse 50% du marché de la stérilisation basse température) ;

l'intensité carbone de la stérilisation à l'EtO, à cause de la consommation énergétique et des transports associés ;

les difficultés à augmenter les capacités de stérilisation avec les technologies actuelles, ce qui allonge le temps de production des dispositifs médicaux et augmente leur prix de revient.

La technologie d'AURORA se pose donc en alternative des techniques existantes dans la stérilisation industrielle basse température (rayons gamma, EtO). Le développement d'une machine permettant de stériliser industriellement des dispositifs médicaux chez les fabricants est une forte opportunité pour la Société.

« Ce projet complémentaire constitue à nos yeux une très bonne opportunité pour AURORA. Il permettra de pouvoir commercialiser la technologie sur un marché pertinent et dynamique et d'atténuer les risques du « go-to-market » sur le marché hospitalier, tout en augmentant les perspectives de sorties pour nos investisseurs. » a commenté le cofondateur et Président de la Société, Thomas Parias.

« Il ne se passe pas une semaine sans qu'un fabricant de dispositifs médicaux (DM) nous appelle pour l'aider à remplacer l'oxyde d'éthylène. La stérilisation industrielle est un segment qui dérisque notre investissement en contribuant à 25% de l'Ebitda attendu en 3ème année du lancement. » a déclaré Jan Laarman, cofondateur et Directeur Général d'AURORA.

La levée de fonds effectuée par AURORA

AURORA est heureuse d'annoncer une levée de fonds réussie, par augmentation de capital, d'un montant de 2 M €, auprès de ses actionnaires historiques, pour financer le développement de ce nouveau marché qu'est la stérilisation industrielle.

La première phase de développement, d'une durée évaluée à 10 mois, permettra de travailler sur des modifications des prototypes et sur la pénétration du plasma dans les emballages.

La seconde phase, d'une durée évaluée à 14 mois, consistera à construire un réacteur à plasma capable de traiter une palette complète de dispositifs médicaux, (actuellement seule une cuve de 140L a démontré le concept) et à finaliser les différents paramètres de fonctionnement.

« Nous avons décidé de faire une nouvelle fois confiance au dynamisme et à la vision pertinente du marché des fondateurs de AURORA. Ce nouveau segment est, à nos yeux, plein de promesses pour le développement d'un leader européen des technologies de stérilisation» se félicite Bruno Guicheux, Directeur d'Investissements Associé chez GO CAPITAL, principal investisseur chez AURORA.

