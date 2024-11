26/11/2024 - 17:55

AURES Technologies - mardi 26 novembre 2024

Nombre d'actions et droits de vote au 1er novembre 2024

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévus par l'article L.233 -8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 1er novembre 2024 4 000 000 Nombre de droits de vote théoriques : 4 023 994

Nombre de droits de vote exerçables : 3 962 250

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK) pour tous les secteurs du Point de Vente. Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Début octobre 2024, AURES a rejoint le Groupe ADVANTECH et opère désormais sous le nom et la marque « ADVANTECH-AURES »

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Juliany TJAUFINY