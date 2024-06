13/06/2024 - 08:50

Jeudi 13 juin 2024

Stabilité du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires T1 2024 : 19 485 K€ (- 1,44 %)

L'activité en 2024 est toujours ralentie.

L'incertitude générale et le contexte économique perturbé retardent les investissements potentiels de nombre de nos clients.

Dans ce contexte, le Groupe enregistre une stabilité de son activité avec un chiffre d'affaires de 19 485 K€ vs 19 770 K€ sur la même période en 2023.

Evolution du chiffre d'affaires par entités :

Australie : 1 838 K€ + 2,8 % (+ 7,7 % en monnaie locale)

Allemagne : 2 593 K€ + 0,8 %

Royaume Uni : 2 600 K€ + 28,0 % (+ 24,1 % en monnaie locale)

France : 4 250 K€ - 4,9 %

Etats Unis : 920 K€ + 27,6 % (+ 29,0 % en monnaie locale)

RTG : 6 694 K€ - 12,9 % (- 11,9 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 590 K€ + 16,5 %

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2024 2023 Variation Variation à change constant 1er trimestre 19 485 19 770 - 1,44 % - 0,89 %

Perspectives

Le 22 avril 2024, le Groupe a annoncé l'entrée en négociations exclusives entre AURES, le Groupe Advantech et Patrick Cathala en vue du financement d'AURES, ainsi que de l'acquisition envisagée d'un bloc d'actions par Advantech suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire en numéraire.

Par le biais de l'Opération, les Parties ont l'intention de fournir au Groupe les ressources dont il a besoin pour atteindre un nouveau niveau et réaliser ses nouvelles ambitions. Ces ambitions seront soutenues par la réputation et la différenciation du Groupe AURES en termes de design et par la force, l'empreinte internationale et la qualité des réalisations techniques d'Advantech.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com