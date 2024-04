30/04/2024 - 19:45

Mardi 30 avril 2024

Report de date de publication des résultats annuels 2023

Suite à l'entrée en négociations exclusives entre AURES, Advantech et Patrick Cathala en vue du financement d'AURES, ainsi que de l'acquisition envisagée d'un bloc d'actions par Advantech suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire en numéraire annoncée par communiqué le 22 avril dernier, le Groupe AURES annonce ne pas être en mesure de publier ses résultats annuels ce jour, pour des raisons techniques qui ont retardé la préparation de ces derniers.

La publication de ces résultats devrait intervenir au cours de la semaine 22.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com