Lundi 16 octobre 2023

Le Groupe ADVANTECH accompagne AURES avec un emprunt convertible en actions de 3,2 M€

Durée de l'emprunt : 2 ans

Prix de conversion : 4 €

Le Groupe AURES annonce la signature d'un contrat relatif à l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 3,2 millions d'euros avec le Groupe ADVANTECH.

Le Groupe ADVANTECH est un leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées avec une présence mondiale dans des secteurs tels que l'industrie 4.0, l'informatique embarquée, les transports, la surveillance environnementale, le smart retail et la logistique connectée, la gestion de flotte, l'informatique de santé, les serveurs industriels et les réseaux.

Cette émission permet de soutenir le développement de la Société.

Patrick CATHALA, Président fondateur d'AURES et KC Liu, Président fondateur d'ADVANTECH déclarent : « Nous nous réjouissons de la coopération stratégique à venir entre nos deux Groupes. »

PRINCIPAUX TERMES DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE EN ACTIONS

Les principales caractéristiques de l'émission d'obligations convertibles en actions (les « OC 2023 ») sont les suivantes :

Montant de l'emprunt obligataire convertible en actions 3,2 M€ Nombre d'OC 2023 800 000 Valeur nominale des OC 2023 (soit une prime de 2,6206 euros par rapport au cours de 1,3794) (1) 4,00 € Ratio 1 OC 2023 donne droit à 1 action Durée de l'emprunt obligataire convertible en actions 2 ans à compter de la date d'émission des OC 2023 Taux d'intérêt Intérêts servis : 4% Montant maximal de l'augmentation de capital en nominal (hors préservation) 200 000 €

(1) Cours calculé sur la base de la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de Bourse avant émission.

Cette émission a été décidée en date du 13 octobre 2023 par le Président Directeur Général agissant sur subdélégation du Conseil d'Administration du 4 septembre 2023 et 12 octobre 2023, faisant usage de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte de l'Emetteur du 26 janvier 2023 dans sa sixième résolution à caractère extraordinaire d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes suivantes :

les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l'équipement informatique ou de solutions logicielles ; et/ou les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i).

Dans le cadre de la décision d'émission et des termes et conditions des OC 2023 de ce jour, ADVANTECH a été désigné comme bénéficiaire au sein de la catégorie. Il aura la possibilité d'exercer son droit de conversion, à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'à la date d'échéance des OC 2023.

Les obligations ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth.

Les actions nouvelles issues de la conversion des OC 2023 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront pleinement assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

ACCORD PARTICULIER

ADVANTECH devrait être nommé censeur au sein du Conseil d'administration sous réserve de la modification des statuts qui devrait être soumise à une prochaine assemblée générale.

INCIDENCES DE L'EMISSION

INCIDENCE DE L'EMISSION CONCERNANT LA REPARTITION DU CAPITAL

Tableau de répartition du capital avant émission :

Actionnaires Nombre d'actions % Patrick CATHALA 1?377?016 34.4% Autodétention 62?988 1.6% Actionnaires identifiés 1?076?582 26.9% Actionnariat salarié 11?918 0.3% Flottant 1?471?496 36.8% TOTAL 4?000?000 100.0%

Simulation de la répartition du capital en cas de conversion de la totalité des OC 2023 :

Actionnaires Nombre d'actions % Patrick CATHALA 1?377?016 28.7% ADVANTECH Co., Ltd 800?000 16.7% Autodétention 62?988 1.3% Actionnaires identifiés 1?076?582 22.4% Actionnariat salarié 11?918 0.2% Flottant 1?471?496 30.7% TOTAL 4?800?000 100.0%

INCIDENCE DE L'EMISSION EN TERMES DE DILUTION

À titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission et de la conversion en actions ordinaires nouvelles des OC 2023 sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l'émission et n'en bénéficiant pas, serait la suivante :

Participation de l'actionnaire Avant conversion des OC 2023 1% Après conversion des OC 2023 0.83%

CALENDRIER

Date d'émission/début de période de conversion des OC 2023 13 octobre 2023 Date d'échéance et de caducité des OC 2023 12 octobre 2025

RISQUES

Les facteurs de risques sont décrits dans le rapport annuel 2022 disponible sur le site internet de la Société : www.aures-pos.fr. Il est également renvoyé au communiqué diffusé par la Société le 23 août 2023.

Par ailleurs, les risques liés à l'émission sont les suivants :

En cas de conversion des OC 2023, l'émission des actions entrainera une dilution potentiellement significative pour les actionnaires actuels et futurs de la Société.

DISPENSE DE PROSPECTUS

La présente émission d'obligations convertibles au profit d'ADVENTECH ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF

TP ICAP Midcap agit en qualité de Conseil dans le cadre de ce projet.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com