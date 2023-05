18/05/2023 - 08:05

Jeudi 18 mai 2023

Report de la publication du rapport financier annuel 2022

Le Groupe AURES annonce un nouveau décalage de la publication de son rapport financier 2022, qui avait été reporté au lundi 15 mai 2023 au plus tard.

Il sera publié le vendredi 26 mai 2023 au plus tard.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com