10/05/2023 - 21:50

Mardi 10 mai 2023

Recul du chiffre d'affaires dans un contexte économique difficile et attentiste associé à des reports de livraisons

Chiffre d'affaires T1 2023 : 19 770 K€ (- 20,96 %)

Le contexte économique très perturbé par l'inflation (qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages) allié à l'augmentation du coût de l'énergie et à la hausse des taux d'intérêt ont incité nombre de clients du Groupe à reporter leurs investissements non prioritaires.

Dans le même temps, plusieurs clients ont décalé leurs livraisons.

Evolution du chiffre d'affaires par entités :



Australie : 1 789 K€ - 13,0 % (- 12,1 % en monnaie locale)

Allemagne : 2 573 K€ - 29,3 %

Royaume Uni : 2 031 K€ - 12,8 % (- 7,9 % en monnaie locale)

France : 4 466 K€ - 35,4 %

Etats Unis : 721 K€ - 72,3 % (- 73,5 % en monnaie locale)

RTG : 7 684 K€ + 8,8 % (+ 4,1 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 506 K€ + 25,5 %

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2023 2022 Variation Variation à change constant 1er trimestre 19 770 25 012 - 20,96 % - 21,82 %

Perspectives

Les incertitudes économiques persistent et impactent toujours une grande partie des clients du Groupe.

C'est pourquoi, dans ce contexte difficile, toute prévision reste hasardeuse.

Différents signaux encourageants en provenance des entités du Groupe permettent néanmoins d'envisager une reprise progressive de l'activité.

La solution digitale 360 du Groupe est entrée en phase béta avant sa commercialisation de masse et les premiers retours des clients pilote sont très positifs et confirment la pertinence de la stratégie du Groupe.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : 20 juillet 2023 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

