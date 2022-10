27/10/2022 - 18:00

Jeudi 27 octobre 2022

Troisième trimestre 2022 : + 12,91%

CA à fin 09/2022 : + 4,27 %

L'activité du Groupe au cours du troisième trimestre 2022 est marquée par une croissance

du chiffre d'affaires (+ 12,91% à change courant). Les premiers effets bénéfiques des actions menées par le Groupe sur la sécurisation et le renforcement de la chaine d'approvisionnements (diversification des sources d'approvisionnement) se font sentir en fin de trimestre.

La variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US impacte positivement la croissance du chiffre d'affaires à taux de change courant. A taux de change constant, le chiffre d'affaires à fin septembre est quai stable (-0,87%).

Evolution du chiffre d'affaires par entités du Groupe à fin septembre 2022 :

Australie : 7 535 K€ + 34,95 % (+28,93 % en monnaie locale)

Allemagne : 9 166 K€ - 20,84 %

Etats Unis : 6 724 K€ + 21,23 % (+8,05 % en monnaie locale)

France : 21 870 K€ + 17,57 %

UK : 9 187 K€ + 13,47 % (+11,21 % en monnaie locale)

RTG : 23 841 K€ - 6,45 % (- 17,09 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 1 258 K€ - 11,92 %

Chiffre d'affaires consolidé

(K€) 2022 2021 Variation Variation à taux de change constant 1er trimestre 25 012 25 112 -0,40 % -3,45 % 2ème trimestre 26 291 26 164 + 0,49 % -4,51 % 3ème trimestre 28 278 25 046 +12,91 % +5,51 % Cumul à fin 09/2022 79 581 76 322 +4,27 % -0,87 %

Perspectives

Le Groupe confirme l'objectif de maintenir le chiffre d'affaires attendu pour 2022 à un niveau équivalent à celui de 2021.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com