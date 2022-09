30/09/2022 - 21:05

Vendredi 30 septembre 2022

Résultats S1 2022 :

Résultats dégradés dans un contexte de fort investissement et une conjoncture difficile.

Chiffre d'affaires : 51 303 K€

Résultat opérationnel : -1 126 K€

Résultat net : - 83 K€

Résultat net Part du Groupe : - 81 K€

En K€ 30/06/2022 30/06/2021 Variation Chiffre d'affaires Groupe 51 303 51 276 + 0,05% Résultat opérationnel Groupe -1 126 2 984 - 137,73% Marge opérationnelle - 2,19% 5,82% Résultat net - 83 2 340 - 103,54 % Résultat net Part du Groupe - 81 2 271 -103,56 % Marge nette - 0,16% 4,43%

Chiffre d'affaires

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 22 juillet 2022, le Groupe a connu une stabilité de son activité au cours du premier semestre 2022 dans un contexte toujours affecté par la crise des composants électroniques.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de – 1 126 K€, soit un taux de marge opérationnelle de -2 ,19%.

Ce résultat est principalement impacté par :

la baisse du taux de marge brute (45,22% versus 49,18% au cours du premier semestre 2021) qui résulte non seulement de la forte variation du taux de change moyen

EUR/ USD (- 7,56 % par rapport au taux du premier semestre 2021) mais aussi de la hausse des frais d'approche du fait de la pénurie de composants.

les coûts importants de développement liés à la création du middleware ETK et de la solution digitale 360 du Groupe pour connexion aux ERP clients.

Résultat net

Le résultat net ressort à – 83 K€.

Le résultat financier est de + 1 210 K€ (454 K€ sur la même période en 2021), et, est également principalement impacté par l'évolution du marché des changes et la forte variation du dollar US à la date de clôture.

La charge d'impôts ressort à 167 K€.

Trésorerie

La trésorerie s'est dégradée au cours de la période et le Groupe présente une dette nette au 30 juin 2022 de 7,9 millions d'euros contre une trésorerie nette positive de 3,7 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Cette dégradation de nature conjoncturelle est principalement liée à un volume d'achats stocké important du fait des difficultés de la chaine d'approvisionnement.

Perspectives

Depuis le début de l'exercice, le groupe AURES s'est appliqué à renforcer et sécuriser sa chaine d'approvisionnements. L'ensemble de ces changements sera effectif avant la fin de l'année 2022 et deux nouveaux produits POS seront commercialisés.

La solution digitale 360 du Groupe devrait être commercialisable au cours du premier semestre 2023.

Le Groupe ambitionne de maintenir le niveau du chiffre d'affaires 2022 à un niveau identique à celui de 2021.

Le conseil d'administration, réuni le 30 septembre 2022, a examiné les comptes consolidés semestriels résumés.

Les procédures d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 : 27 octobre 2022 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

