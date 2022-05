09/05/2022 - 19:55

Lundi 9 mai 2022

Stabilité du chiffre d'affaires du premier trimestre malgré un fort impact de la pénurie de composants électroniques

Chiffre d'affaires T1 2022 : 25 012 K€ (- 0,39 %)

Comme annoncé dans son communiqué du 29 avril dernier, l'activité du premier trimestre 2022 est fortement impactée par les difficultés d'approvisionnement à l'échelle de toutes les entités du Groupe.

Le chiffre d'affaires ressort, quasi stable, à 25 012 K€. Cette performance est toutefois honorable car le Groupe n'a été en mesure de livrer la totalité des commandes enregistrées.

Evolution du chiffre d'affaires par entités :



Australie : 2 056 K€ + 10,6 % (+ 10,9 % en monnaie locale)

Allemagne : 3 640 K€ - 10,2 %

Royaume Uni : 2 330 K€ + 6,3 % (+ 1,9 % en monnaie locale)

France : 6 915 K€ + 5,5 %

Etats Unis : 2 604 K€ + 53,5 % (+ 43,1 % en monnaie locale)

RTG : 7 064 K€ - 15,9 % (- 21,7 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 403 K€ + 10,5 %

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2022 2021 Variation Variation à change constant 1er trimestre 25 012 25 112 - 0,39 % - 3,45 %

Perspectives

Sans information de changement effectif de la situation internationale, tant économique que politique, les prévisions restent hasardeuses.

Afin d'améliorer sa rapidité de réaction face aux difficultés d'approvisionnement actuelles, le Groupe AURES a décidé de créer une entité à Taiwan afin d'assurer une proximité avec ses principaux fournisseurs.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 21 juillet 2022 après bourse.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com