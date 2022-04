29/04/2022 - 08:15

Vendredi 29 avril 2022

Résultats 2021 :

Chiffre d'affaires : 99 611 K€

Résultat opérationnel : 3 472 K€

Résultat net Part du Groupe : 2 603 K€

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation Chiffre d'affaires Groupe 99 611 87 243 + 14,2% Résultat opérationnel Groupe 3 472 4 947 - 29,8% Marge opérationnelle 3,49% 5,67% Résultat net Part du Groupe 2 516 3 026 - 15,4% Marge nette 2,53% 3,47% Trésorerie / dette nette 4 834 2 215

Chiffre d'affaires

L'exercice 2021 a été marqué par le retour d'une forte demande au premier semestre.

Même si le deuxième semestre a été impacté de manière significative par la pénurie de composants électroniques et les difficultés des transports internationaux, l'année se termine sur une progression de plus de 14 % et un chiffre d'affaires Groupe de 99,6 millions d'euros.

La contribution de l'ensemble d'entreprises (SOFTAVERA et LST acquises le 21 février 2021) au chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2 015 K€ .

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe est de 3 472 K€, soit un taux de marge opérationnelle de 3,49%. En lecture directe, ce résultat apparaît en recul de 29,8% par rapport à 2020.

Pour analyser cette évolution, il convient toutefois de préciser que le résultat opérationnel de l'exercice 2020 inclut la reconnaissance du prêt PPP aux Etats-Unis (Paycheck Protection Program) à hauteur de 2 644 K€ et 805 K€ (contre 151 K€ en 2021) d'aides enregistrées au titre des différents mécanismes de chômage partiel dans le cadre de la crise COVID.

En retraitant les résultats opérationnels 2020 et 2021 de ces montants, la progression est de 121,7%.

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 Variation Résultat opérationnel Groupe publié 3 472 4 947 - 29,8% Prêt PPP et aides COVID (151) (3 449) Résultat opérationnel Groupe retraité 3 321 1 498 121,7%

La contribution de l'ensemble d'entreprises acquises au résultat opérationnel du Groupe est de -139 K€.

Résultat net

Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 2 603 K€ (2 516 K€ part du Groupe) contre

3 026 K€ (2 993 K€ part du Groupe) en 2020 (soit une marge nette de 2,53%).

La charge d'impôt est égale à 1 258 K€ et le pourcentage de la charge d'impôt est de 32,58 % contre 7,91% en 2020, du fait, principalement, du caractère non imposable du produit constaté au titre du PPP forgiveness pour un montant de 2 475 K€.

Trésorerie nette

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 4 834 K€.

Dette brute au 31 décembre 2020 (10 175) Remboursement de la période 2 787 Nouveaux emprunts (13 843) Dette brute au 31 décembre 2021 (21 231) Concours bancaires (20) Disponibilités 23 468 Trésorerie/ dette nette (en K€) 2 217

Le conseil d'administration, réuni le 28 avril 2022, a examiné et arrêté les comptes annuels 2021.

Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

Perspectives

Le début d'année 2022 reste impacté par la pénurie de composants électroniques, les fortes tensions sur le fret maritime et aérien, la reprise de la crise sanitaire COVID en Chine et le conflit en Ukraine.

Le Groupe travaille pour sécuriser ses chaines d'approvisionnement et limiter l'impact de ces difficultés sur son activité.

La conjoncture économique et politique internationale rend toute prévision impossible.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : 9 mai 2022 après bourse.

