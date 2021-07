22/07/2021 - 19:15

Jeudi 21 juillet 2021

Second trimestre 2021 : 61,4% - Premier semestre 2021+19,8%

Retournement de tendance de l'activité dans un contexte toujours incertain grâce à une croissance exceptionnelle au second trimestre

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2021 : 26,3 M€, +61,4% (+65,8 % à taux de change constant)

Chiffre d'affaires S1 2021 : 51,4 M€, soit : +19,8 % (+ 23,36 % à taux de change constant)

Alors que les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 ont encore affecté l'activité du premier trimestre 2021 (-5,7% par rapport à T1 2020), le Groupe enregistre une très nette reprise de son activité sur toutes les entités au cours du second semestre (+61,4% par rapport à T2 2020) .

A fin juin 2021, le chiffre d'affaires de toutes les entités du Groupe est en croissance à l'exception de celui de l'entité historique AURES aux Etats Unis.

RTG (USA) et l'entité allemande réalisent les plus belles performances du Groupe avec un chiffre d'affaires semestriel supérieur à celui pré-crise sanitaire.

La forte variation du taux de change moyen de l'euro/dollar US (+ 4 % par rapport au taux du premier semestre 2020), impacte assez lourdement le chiffre d'affaires à taux de change courant.

La pénurie de composants et des retards de livraison liés aux difficultés de transport qui affectent les approvisionnements sont les autres évènements dont l'effet se fait plus particulièrement sentir à la fin de ce semestre.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société commerciale (SOFTAVERA) entrée dans le périmètre de consolidation le 22 février 2021, n'est pas significatif et ne représente que 1,87% du chiffre d'affaires du Groupe.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 17,57 % (21,1% à périmètre et taux de change constants).

Evolution du chiffre d'affaires par entités :



Australie : 3 961 K€ + 30,23 % (+21,22 % en monnaie locale)

Allemagne : 8 224 K€ + 50,47 %

Royaume Uni : 5 536 K€ + 25,60% (+24,42 % en monnaie locale)

France : 12 608 K€ + 39 %

Etats Unis (AURES) : 3 701 K€ - 25,50 % (- 18,59 % en monnaie locale)

RTG (USA) : 16 402 K€ -+2,86 % (+ 12,58 % en monnaie locale)

SOFTAVERA : 963 K€

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2020 2021 Variation Variation à change et périmètre constant 1er trimestre 26 610 25 112 - 5,63 % - 4 % 2ème trimestre 16 286 26 284 +61,38 % +62,1 % Cumul S1 42 896 51 395 +19,81 % +21,1 %

Perspectives

2021 marque le retour d'une forte demande de renouvellement de produits.

Par ailleurs, à peine 5 mois après l'opération de croissance externe réalisée en février dernier, le Groupe a finalisé la première version de son middleware.

Grâce aux efforts combinés de ses équipes de développement situées en Tunisie et de celles de l'activité KIOSK, le Groupe a ainsi franchi une première étape importante en apportant une réponse complète (hardware, middleware et applications) au secteur de la restauration.

De nombreuses demandes d'interconnexion au middleware de la part d'éditeurs de logiciel confirment l'attente du marché ainsi que le bien-fondé de l'opération de croissance externe.

Les signes positifs de reprise d'activité ne permettent pas de lever les incertitudes liées à la date de sortie de crise COVID-19, à la pénurie mondiale de composants électroniques et aux tensions sur le fret maritime et aérien (capacités et hausse de tarif) dont les impacts ne peuvent pas être évalués de façon certaine. C'est pourquoi, toute prévision demeure hasardeuse.

Prochaine publication

Résultat S1 2021 : le 29 septembre 2021 après Bourse.

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com