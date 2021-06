25/06/2021 - 18:00

Les actions AURES TECHNOLOGIES sont éligibles au PEA-PME

La Société AURES TECHNOLOGIES confirme respecter tous les critères d'éligibilité au

PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en date du 4 mars 2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à

1 500 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros et avoir son siège social en France.

Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés au

31 décembre 20120 en tenant compte des sociétés qui lui sont liées.

Les actions de la Société AURES TECHNOLOGIES, admises aux négociations sur Euronext Paris, compartiment C (FR 0013183589), peuvent en conséquence être intégrées au sein d'un PEA-PME.

La Société invite ses actionnaires intéressés par l'intégration de leurs actions AURES TECHNOLOGIES dans un PEA-PME, à se rapprocher de leur conseiller financier.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

