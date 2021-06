25/06/2021 - 18:00

Vendredi 25 juin 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021 TENUE A HUIS CLOS

Résultat des votes

L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, le 24 juin 2021

Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 32

Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 835 013 actions représentant 4 229 666 voix,

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 16ème résolution, selon les modalités précisées ci-après :

Résolutions Total des voix exprimées[1] Nombre d'actions représentant les voix exprimées Proportion du capital représentée[2] Voix pour Voix contre Abstentions Nombre %1 Nombre %1 Nombre %[3] RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE 1ère résolution

Approbation des comptes sociaux 4 229 666 2 835 013 72,98 4 162 628 98,42 67 038 1,58 - - 2ème résolution

Approbation des comptes consolidés 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 3ème résolution

Affectation du résultat 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 4ème résolution

Rapport sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles[4] 1 250 318 1 232 681 49,16 859 135 68,71 391 183 31,29 225 316 5,80 5ème résolution

Approbation de la politique de rémunération du PDG 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - -

6ème résolution

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 7ème résolution

Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 8ème résolution

Say on Pay ex post Mr. Patrick Cathala PDG 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 9ème résolution

Programme de Rachat d'Actions 4 229 666 2 835 013 72,98 3 662 367 86,59 567 299 13,41 - - RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE 10ème résolution

Autorisation d'annuler les actions rachetées 4 229 666 2 835 013 72,98 4 138 049 97,83 91 617 2,17 - - 11ème résolution

Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes 4 229 666 2 835 013 72,98 4 003 770 94,66 225 896 5,34 - - 12ème résolution

Délégation pour augmenter le capital avec maintien du DPS 4 229 666 2 835 013 72,98 3 662 367 86,59 567 299 13,41 - - 13ème résolution

Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières au profit d'une catégorie de personnes 4 229 666 2 835 013 72,98 3 654 247 86,40 575 419 13,60 - - 14ème résolution

Autorisation d'augmenter le montant des émissions 4 229 666 2 835 013 72,98 3 612 587 85,41 617 079 14,59 - - 15ème résolution

Délégation pour augmenter le capital dans la limite de 10% 4 229 666 2 835 013 72,98 3 661 787 86,57 567 879 13,43 - - 16ème résolution

Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE 4 229 666 2 835 013 72,98 1 059 647 25,05 3 170 019 74,95 - -

17ème résolution

Mise en harmonie statutaire 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - - 18ème résolution

Pouvoirs 4 229 666 2 835 013 72,98 4 229 666 100 - - - -

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

[1] Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul

[2] Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote

[3] Par rapport au nombre total de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance

[4] Il est rappelé que l'actionnaire intéressé n'a pas participé au vote de cette résolution conformément à la réglementation