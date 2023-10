16/10/2023 - 08:00

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) informe le marché du report de la tenue de son assemblée générale annuelle initialement convoquée le 30 septembre 2023.

REPORT DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE D'AMG DU 31 OCTOBRE 2023

La Société a terminé les comptes statutaires de l'ensemble des entités composant le périmètre du Groupe, cependant, les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

En effet, la complexité de certaines opérations au sein du Groupe a nécessité des analyses et vérifications complémentaires de la part des Commissaires aux comptes afin de leur permettre de finaliser leurs travaux et pouvoir établir leurs différents rapports conformément aux normes applicables.

La Société tient à préciser qu'elle estime qu'il n'y a pas de divergences significatives entre le Groupe et les Commissaires aux comptes, de ce fait les comptes devraient être finalisés prochainement.

Vu ce qui précède, les délais réglementaires impartis pour la tenue d'une assemblée générale le 31 octobre 2023 comme prévu ne peuvent être respectés. La Société va donc présenter une requête auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afin d'obtenir un nouveau report jusqu'au 30 novembre 2023 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

La Société tiendra informé le marché.

