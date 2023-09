14/09/2023 - 18:00

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG ) informe le marché du report de la tenue de son assemblée générale annuelle initialement convoquée le 30 septembre 2023.

REPORT DE L'ASSEMBLEE D'AMG DU 30 SEPTEMBRE 2023

La Société, n'ayant toujours pas reçu, à ce jour, les comptes définitifs de la société AMG Pérou, filiale importante du Groupe qui représente plus de 23% du chiffre d'affaires global du Groupe, elle n'a pas été en mesure de pouvoir notamment finaliser ses comptes consolidés dans des délais permettant aux Commissaires aux comptes de la Société de pouvoir finaliser leur travaux et donc de pouvoir établir, dans les délais impartis pour la tenue d'une assemblée générale le 30 septembre 2023, c'est-à-dire avant le 15 septembre 2023, leurs différents rapports qui doivent être mis à la disposition des actionnaires 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale pour être soumis à l'assemblée générale.

La Société a présenté une requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afin d'obtenir un nouveau délai jusqu'au 31 octobre 2023 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

La Société tiendra informé le marché.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – mnémo : ALAMG – ICB : 1777 Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

Contact

ACTUS FINANCE